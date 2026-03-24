Η Κρίσταλ Πάλας σχεδιάζει κίνηση σοκ με Ιραόλα
Bρίσκεται στην αγορά και αναζητεί τον κατάλληλο άνθρωπο που θα διαδεχθεί τον Όλιβερ Γκλάσνερ
Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Κρίσταλ Πάλας, καθώς οι «αετοί» θα μείνουν με κενό τον πάγκο τους στο φινάλε της σεζόν.
Είναι γνωστό εδώ και καιρό πως ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την ομάδα, με αποτέλεσμα η διοίκηση της ομάδας να σκανάρει την αγορά για τον ιδανικό αντικαταστάτη.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί η Πάλας σκέφτεται σοβαρά την περίπτωση του Άντονι Ιραόλα, ο οποίος κάνει τρομερή δουλειά με την Μπόρνμουθ.
Ο Ισπανός ωστόσο είναι μία εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, διότι πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ σκέφτονται την περίπτωση του, ειδικά από τη στιγμή που ο Ισπανός μένει ελεύθερος στο φινάλε της χρονιάς, καθώς το συμβόλαιο του με τα «κεράσια» λήγει.