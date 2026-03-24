Η ζωή χωρίς τον Ντουμπόφ

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα, την περασμένη Κυριακή (22/03), ο πρόεδρος της παφιακής ομάδας, Ρομάν Ντουμπόφ, με επίσημο φιρμάνι ενημέρωσε για την απόφασή του να αποχωρήσει από την προεδρία, παραμένοντας, ως μέτοχος, δίπλα στις προσπάθειες της ομάδας μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μία απρόσμενη εξέλιξη για τους πρωταθλητές, που έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για την επόμενη ημέρα, εφόσον δεν προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά την πρόθεση του Ρομάν Ντουμπόφ να παραδώσει τη σκυτάλη στον διοικητικό θώκο.

Θυμίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Απόλλωνα, ο Ντουμπόφ είχε λεκτική αντιπαράθεση με οπαδό, που τον εκνεύρισε αρκετά –όπως μαρτυρούν σχετικά βίντεο– φεύγοντας έντονα ενοχλημένος από το γήπεδο. Πάντως, επισήμως τονίζεται ότι η απόφασή του δεν σχετίζεται μόνο με το επεισόδιο. «Δεν θέλω να περάσω το μήνυμα πως η απόφαση του κ. Ρόμαν είναι για ένα περιστατικό που έγινε στον αγώνα. Δεν γνωρίζω το σκεπτικό του κ. Ρόμαν στην ολότητά του και ίσως μας το ξεκαθαρίσει πιο μετά.

Όπως είπε και ο ίδιος στη δήλωσή του, αποχωρεί από τη θέση του προέδρου, όμως μένει κοντά στην ομάδα για να υλοποιηθεί ο στόχος μας», ανέφερε σε χθεσινές ραδιοφωνικές του δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM) ο εκπρόσωπος Τύπου, Χριστόφορος Ματθαίου, και συμπλήρωσε: «Δεν θα επηρεαστεί οτιδήποτε στην ομάδα και δεν γίνεται αυτό για να αλλάξει κάτι στην ομάδα. Έγινε αυτό το συμβάν, είναι έντονα κάποια συναισθήματα κάποτε. Ο κόσμος δεν πρέπει να περιμένει αλλαγές στην Πάφο».

Ποιος είναι ο επόμενος

Όπως γίνεται αντιληπτό, πλέον υπάρχει ενδιαφέρον πώς θα πορευθεί η Πάφος FC χωρίς τον Ρομάν Ντουμπόφ στην προεδρία και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Επί τούτου ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας ανέφερε: «Θα γίνουν συναντήσεις και συζητήσεις για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό. Η ομάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι κάτι που θα το δει η διοίκηση για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε».

Yπάρχει προβληματισμός

Πέραν του θέματος με τον πρόεδρο, συνεχίζεται ο προβληματισμός για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Κι αυτό δεν αφορά μονάχα τα αποτελέσματα αλλά κυρίως πώς παρουσιάζεται η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, με την εικόνα της να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Πάντως, στόχοι για να διεκδικήσει η Πάφος FC ακόμη υπάρχουν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο. Στον πρώτο τη τάξει θεσμό, αν και είναι μακριά από το πρώτο σκαλοπάτι (10β.), είναι τέσσερις βαθμούς πίσω από τη δεύτερη θέση και δύο από την τρίτη. Άρα υπάρχει ακόμη ανοικτός δρόμος για τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ακόμη, βρίσκεται στην τετράδα του κυπέλλου, περιμένοντας τον αντίπαλο που θα βρει απέναντί της για να διεκδικήσει την τρίτη σερί παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης.