«Βόμβα» από τον ιδιοκτήτη των Μπακς: «Ο Γιάννης είτε θα ανανεώσει είτε θα γίνει trade»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το καλοκαίρι είχε συνδεθεί με αρκετές ομάδες, ενώ οι φήμες… φούντωσαν ξανά στο trade deadline. Τελικά, ο «Greek Freak» παρέμεινε στους Μιλγουόκι Μπακς, ωστόσο μόνο καλή δεν είναι η κατάσταση.

Ο Έλληνας αστέρας σε αρκετές δηλώσεις του έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει, ενώ πρόσφατα διαφώνησε με τον οργανισμό, ο οποίος θέλει να τον αφήσει στα «πιτς» για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο ιδιοκτήτης των «Ελαφιών», Ουές Έντενς, μίλησε στο «ESPN» και φυσικά αναφέρθηκε και στον θρύλο της ομάδας του. Ξεκαθάρισε πως μόνο δύο λύσεις υπάρχουν: είτε ο Giannis θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, είτε θα γίνει trade. Έτσι, υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει ως ελεύθερος.

«Ο Γιάννης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Οπότε ένα από τα δύο θα γίνει: είτε θα ανανεώσει, είτε θα γίνει trade. Η πιθανότητα να τον αφήσουμε απλώς να τελειώσει τη σεζόν… Δεν μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά. Δεν συνάδει με το συμφέρον του συλλόγου. Δεν είναι θέμα του Γιάννη. Αφορά οποιονδήποτε παίκτη που βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του» ανέφερε.

