Διατεθειμένη να πουλήσει τον Φεράν Τόρες η Μπαρτσελόνα

Στην πόρτα της εξόδου από την Μπαρτσελόνα ο Φεράν Τόρες!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «ESPN, οι «μπλαουγκράνα» είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν τον 26χρονο επιθετικό μετά το τέλος της φετινής σεζόν, όντας έτοιμοι για... αλλαγές στην επιθετική της γραμμή.

Το συμβόλαιο του Τόρες με την Μπαρτσελόνα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και οι Καταλανοί είναι έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις για εκείνον, θέλοντας να επενδύσουν άμεσα τα έσοδα που θα έχουν από τη μεταγραφή, έχοντας ως μεγάλο στόχο τους τον Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης!

Ο Τόρες εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα τον Ιανουάριο του 2022, όταν αποκτήθηκε έναντι 55 εκατ. ευρώ από τη Μάντσεστερ Σίτι και έχοντας έκτοτε 198 εμφανίσεις με 60 γκολ και 21 ασίστ.

Όπως αναφέρει μάλιστα το εν λόγω δημοσίευμα, η διοίκηση θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ενώ επιθυμία της είναι και η απόκτηση του Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος εντάχθηκε στο ρόστερ το περασμένο καλοκαίρι, ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.