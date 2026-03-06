ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτος σε εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ ο Λεμπρόν

Πρώτος σε εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ ο Λεμπρόν

Ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ

Μια ακόμη κορυφή κατέκτησε ο Λεμπρόν Τζέιμς. Τα ξημερώματα, στην ήττα των Λέικερς από τους Νάγκετς, έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ πέτυχε το τρίτο του καλάθι στον αγώνα 12,3'' πριν το τέλος της πρώτης περιόδου και με αυτό έκανε το ρεκόρ φτάνοντας τα 15.838 εύστοχα σουτ στην καριέρα του.

«Το να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με την αναφορά μου ανάμεσα σε μερικούς από τους σπουδαιότερους που έχουν παίξει ποτέ αυτό το άθλημα είναι κάτι πολύ όμορφο», είπε ο Τζέιμς μετά τον αγώνα. «Μεγάλωσα παρακολουθώντας, διαβάζοντας, ειδωλοποιώντας πολλούς από τους σπουδαίους παίκτες, και αν ποτέ κατάφερνα να γίνω μέλος του NBA, ήθελα να βάλω τον εαυτό μου σε θέση να καταταγώ ανάμεσα σε μερικούς από τους σπουδαιότερους κάνοντας κάτι σωστό. Οπότε, είναι πολύ ωραία».

Ο Λεμπρόν έγινε στις 7 Φεβρουαρίου του 2023 πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ ξεπερνώντας τον Τζαμπάρ με 38.388 πόντους, ενώ πλέον έχει ξεπεράσει τους 43.000.

Το επόμενο μεγάλο ρεκόρ που κυνηγά ο Λεμπρόν είναι αυτό των περισσότερων συμμετοχών στο ΝΒΑ. Ο Ρόμπερτ Πάρις είναι πρώτος με 1.611 και ο «βασιλιάς» που έχει 1.606 μπορεί να τον ξεπεράσει στις 16 Μαρτίου και το παιχνίδι με τους Ρόκετς, εφοσον δεν απουσιάσει από κανένα ματς των Λέικερς μέχρι τότε.

