BINTEO: Νέα ήττα για τους Μπακς, με έντονο ξέσπασμα από τον Γιάννη

Για την αντίδρασή του δέχθηκε τεχνική ποινή

Η απογοήτευση ήταν εμφανής. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του στη νέα ήττα των Μπακς από τους Χοκς, με το τελικό 131-113 να φέρνει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στη μάχη για τα playoffs της Ανατολής. 

Παρότι οι Μπακς μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, με εξαιρετική επιθετική λειτουργία στο πρώτο δωδεκάλεπτο, η συνέχεια ανήκε στους Χοκς, οι οποίοι ανέτρεψαν την εικόνα και έφτασαν σε μια εμφατική νίκη μέσα στο Fiserv Forum.

Ο 31χρονος Έλληνας σούπερ σταρ, που συνεχίζει την επιστροφή του από τραυματισμό με περιορισμό λεπτών συμμετοχής, αγωνίστηκε για 25 λεπτά και είχε 24 πόντους. Τελείωσε το ματς με 10/15 δίποντα και 4/8 βολές, προσθέτοντας πέντε ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο.

Στα τελευταία λεπτά, με τη διαφορά να έχει ανοίξει και την ήττα να μοιάζει αναπόφευκτη, ο Αντετοκούνμπο πέταξε την μπάλα στο στήριγμα της μπασκέτας, δεχόμενος τεχνική ποινή. Ήταν μια εικόνα που αποτύπωσε την ένταση και τη συσσωρευμένη πίεση.

«Προτιμώ να έχει συναισθήματα παρά να μην έχει», σχολίασε μετά το παιχνίδι ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, τονίζοντας ότι ο εκνευρισμός ήταν γενικευμένος στην ομάδα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, το Μιλγουόκι υποχώρησε στο 26-35 στη σεζόν 2025-26 και βρίσκεται πλέον πέντε νίκες πίσω από τη 10η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, που οδηγεί στο play-in tournament.

 

 

Διαβαστε ακομη