Οι δύο λόγοι που το κάνουν... πιο δύσκολο

Το παιχνίδι του Σαββάτου (19:00) με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» δεν έχει την αίγλη των ντέρμπι που προηγήθηκαν με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, στα οποία η Ομόνοια δεν κατάφερε να κερδίσει. Το θετικό για τους πράσινους είναι πως κράτησαν μία καλή απόσταση ασφαλείας από τη 2η θέση (έξι βαθμούς). Είναι όμως μία εξίσου επικίνδυνη αποστολή για το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ, για δύο λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με το φορμάρισμα των «περιστεριών» αφού προέρχονται από δύο σερί νίκες (επί ΑΕΚ και Εθνικού Άχνας) και γενικά δείχνουν να διαθέτουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Άρα θα απαιτηθεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να έρθει η απόδραση.

Ο άλλος αφορά το βεβαρημένο ιατρικό δελτίο αφού δεδομένα θα λείψουν πέντε παίκτες και θα φανεί στη σημερινή αποστολή κατά πόσο θα υπολογίζονται οι Σεμέδο και Άιτινγκ. Ακόμη και να προλάβουν να μπουν, δεν είναι δεδομένο πως θα αγωνιστούν και η λογική λέει πως θα προφυλαχθούν όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες του παιχνιδιού. Σημειώνουμε πως εκτός είναι οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα, ο τιμωρημένος Παναγιώτου καθώς και οι Μασούρας-Οντουμπάντζο. Χάνεται λοιπόν η ευελιξία κινήσεων από τον Χένινγκ Μπεργκ, ειδικά στα μετόπισθεν. O Σίμιτς εκτιμάται πως θα πάρει φανέλα βασικού δίπλα στον Κουλιμπαλί, αν και ίσως δούμε δίπλα στον τελευταίο τον Μπάλκοβετς και το αριστερό άκρο της άμυνας να καλυφθεί από τον Χρίστου. Ως δεξί μπακ θα παίξει ο Ντιουνκού ο οποίος πάντως στα παιχνίδια εξ ανάγκης που κλήθηκε να παίξει είχε θετικό πρόσημο.

Nα κλείσει με πρωτιά

Αν και άρχισε με ήττα, στη συνέχεια η Ομόνοια βρήκε πατήματα στα εκτός έδρας παιχνίδια και έτσι με 25 βαθμούς έχει την πρωτιά στον σχετικό πίνακα, με έναν βαθμό περισσότερο από τον Απόλλωνα και δύο από την ΑΕΚ. Φυσικά, δέχθηκε ήττα στο τελευταίο της ματς απέναντι στον ΑΠΟΕΛ που ήταν η 3η συνολικά μιας και προηγήθηκαν αυτές από Εθνικό Άχνας και Απόλλωνα. Μέτρησε επίσης οκτώ νίκες και σε έναν αγώνα έφερε ισοπαλία (με ΑΕΚ). Θέλει λοιπόν να κρατήσει την πρωτιά σε αυτή τη στατιστική κατηγορία και θέλει να το πράξει με το 9ο φετινό διπλό.