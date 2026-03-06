ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δύο λόγοι που το κάνουν... πιο δύσκολο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Οι δύο λόγοι που το κάνουν... πιο δύσκολο

Το θετικό για τους πράσινους είναι πως κράτησαν μία καλή απόσταση ασφαλείας

Το παιχνίδι του Σαββάτου (19:00) με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» δεν έχει την αίγλη των ντέρμπι που προηγήθηκαν με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, στα οποία η Ομόνοια δεν κατάφερε να κερδίσει. Το θετικό για τους πράσινους είναι πως κράτησαν μία καλή απόσταση ασφαλείας από τη 2η θέση (έξι βαθμούς). Είναι όμως μία εξίσου επικίνδυνη αποστολή για το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ, για δύο λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με το φορμάρισμα των «περιστεριών» αφού προέρχονται από δύο σερί νίκες (επί ΑΕΚ και Εθνικού Άχνας) και γενικά δείχνουν να διαθέτουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Άρα θα απαιτηθεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να έρθει η απόδραση.

Ο άλλος αφορά το βεβαρημένο ιατρικό δελτίο αφού δεδομένα θα λείψουν πέντε παίκτες και θα φανεί στη σημερινή αποστολή κατά πόσο θα υπολογίζονται οι Σεμέδο και Άιτινγκ. Ακόμη και να προλάβουν να μπουν, δεν είναι δεδομένο πως θα αγωνιστούν και η λογική λέει πως θα προφυλαχθούν όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες του παιχνιδιού. Σημειώνουμε πως εκτός είναι οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα, ο τιμωρημένος Παναγιώτου καθώς και οι Μασούρας-Οντουμπάντζο. Χάνεται λοιπόν η ευελιξία κινήσεων από τον Χένινγκ Μπεργκ, ειδικά στα μετόπισθεν. O Σίμιτς εκτιμάται πως θα πάρει φανέλα βασικού δίπλα στον Κουλιμπαλί, αν και ίσως δούμε δίπλα στον τελευταίο τον Μπάλκοβετς και το αριστερό άκρο της άμυνας να καλυφθεί από τον Χρίστου. Ως δεξί μπακ θα παίξει ο Ντιουνκού ο οποίος πάντως στα παιχνίδια εξ ανάγκης που κλήθηκε να παίξει είχε θετικό πρόσημο.

Nα κλείσει με πρωτιά

Αν και άρχισε με ήττα, στη συνέχεια η Ομόνοια βρήκε πατήματα στα εκτός έδρας παιχνίδια και έτσι με 25 βαθμούς έχει την πρωτιά στον σχετικό πίνακα, με έναν βαθμό περισσότερο από τον Απόλλωνα και δύο από την ΑΕΚ. Φυσικά, δέχθηκε ήττα στο τελευταίο της ματς απέναντι στον ΑΠΟΕΛ που ήταν η 3η συνολικά μιας και προηγήθηκαν αυτές από Εθνικό Άχνας και Απόλλωνα. Μέτρησε επίσης οκτώ νίκες και σε έναν αγώνα έφερε ισοπαλία (με ΑΕΚ). Θέλει λοιπόν να κρατήσει την πρωτιά σε αυτή τη στατιστική κατηγορία και θέλει να το πράξει με το 9ο φετινό διπλό.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αλύγιστος Ολυμπιακός, συνέχισε το σερί και έβαλε τον Παναθηναϊκό με την πλάτη στον τοίχο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Μπάγερν ξέρανε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Βιλερμπάν έκανε την έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη και βύθισε ακόμα περισσότερο την Εφές!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νικολάου: «Δεχτήκαμε γκολ την ώρα που αγωνιζόμασταν με δέκα ποδοσφαιριστές»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ άφησε πίσω την καταιγίδα και βάζει πίεση σε Απόλλων και Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνεθ: «Συνεχίσαμε τη δουλειά που έκανε ο κ. Ιδιάκεθ»

ΑΕΚ

|

Category image

Βγήκε μπροστά ο Μιλίτσεβιτς: «Δεν συμφωνώ με τον κόσμο - Η νίκη είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο»

ΑΕΚ

|

Category image

Διπλό του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Αχιλλέα Καϊμακλίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της Λεμεσού ο Απόλλωνας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πράσινο άλμα προς την άνοδο!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ξαλάφρωσε με τριάρα η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άσχημα νέα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάνουν ήδη σκέψεις απόλυσης του Τούντορ στην Τότεναμ: Ψηλά στη λίστα ο Ντε Τζέρμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Είναι πολύ νωρίς να αρχίσουμε να συζητάμε…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη