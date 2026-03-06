ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έβδομος ο Χριστοδουλίδης στο GRAND PRIX της Αυστρίας!

Ο Κύπριος Τζουντόκα κατέλαβε την 7η θέση ανάμεσα σε 47 αθλητές.

Τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του στα -66kg σημείωσε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης στο GRAND PRIX UPPER AUSTRIA, την Παρασκευή (06/3). Ο Κύπριος Τζουντόκα κατέλαβε την 7η θέση ανάμεσα σε 47 αθλητές. Η επιτυχία αυτή του αποφέρει 182 βαθμούς και θα τον βάλει για πρώτη φορά στο Top50 της Παγκόσμιας Κατάταξης στα -66kg – περίπου στο Νο45-, από το Νο58 που ήταν πριν τον αγώνα. Η σειρά των GRAND PRIX είναι η δεύτερη τη τάξει μετά τα GRAND SLAM.

Ο Πέτρος, που προπονείται με τον πατέρα του Olympian Χρίστο Χριστοδουλίδη, πέτυχε τρεις μεγάλες νίκες για να φτάσει στον τελικό του pool, όπου έχασε από τον Ισπανό Garcia Torne, No19 στον κόσμο. Μπήκε στο ρεπεσάζ όπου μετά από μεγάλο αγώνα ηττήθηκε από τον επίσης Ισπανό Nieto Chinarro, No30 στον κόσμο και έμεινε στην 7η θέση. Στους πρωινούς αγώνες κέρδισε κατά σειρά τον Βρετανό Charlie Young (No42), τον Ούγγρο Pongracz (No25) και τον γηπεδούχο Sherer (No357).

Οι 182β είναι οι περισσότεροι που έχει κερδίσει ποτέ σε έναν αγώνα στα -66kg, ενώ έχει πλέον ξεπεράσει τους 1000β στην Παγκόσμια Κατάταξη, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Είχε προηγηθεί η 9η θέση στο GRAND SLAM του Παρισιού τον προηγούμενο μήνα.

Στα -66kg ο Χριστοδουλίδης αγωνίζεται από το 2025, ενώ προηγουμένως ήταν στα -60kg όπου μεγαλύτερή του επιτυχία ήταν το χάλκινο μετάλλιο σε GRAND PRIX – μοναδικός Κύπριος με μετάλλιο σε GRAND PRIX.

Από την Αυστρία ο Χριστοδουλίδης μεταβαίνει απευθείας στην Τσεχία για προπονητικό καμπ.

- Το Σάββατο (07/3) αγωνίζονται στο GRAND PRIX UPPER AUSTRIA οι Κυπριανός Ανδρέου (-73 kg) και ο Οδυσσέας Γιωργάκης (-81 kg).

