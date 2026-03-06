Ολυμπιακός: Το παλεύει για το ντέρμπι ο Μόρις

Ανοιχτό του Μόρις για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR. Οι Πειραιώτες θα έχουν δεδομένα δύο σοβαρές απουσίες απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, τον οποίο υποδέχονται απόψε στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Εκείνες των Βεζένκοφ και Γουόκαπ.

Παράλληλα, είναι ερωτηματικό ο Μόντε Μόρις, αλλά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες o Αμερικανός το παλεύει για να προλάβει το ντέρμπι.

Το αν θα καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα ο πρώην NBAer, ο οποίος έχει σφίξιμο στη μέση, θα φανεί όταν γίνει γνωστή η 12άδα των «ερυθρόλευκων» για το ματς στο ΣΕΦ.

