Επιμένει η φημολογία στην Αγγλία πως ο Πεπ Γκουαρντιόλα είναι πιθανό να φύγει στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, μολονότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αναζητώντας μια νέα πρόκληση για την καριέρα του.

Αυτό υποστηρίζει και η αγγλική εφημερίδα «Daily Telegraph» και στο σχετικό ρεπορτάζ της αναφέρει πως άνθρωποι από το περιβάλλον του 54χρονου διάσημου Καταλανού κόουτς θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να ζητήσει τη λύση της συνεργασίας του από τη Σίτι στο τέλος της σεζόν.

Διατηρεί εξαιρετικές άριστες σχέσεις του τόσο με τον πρόεδρο των «πολιτών», Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, όσο και με τον νέο αθλητικό διευθυντή Ούγκο Βιάνα, αλλά ο Γκουαρντιόλα σκέφτεται την επόμενη κίνηση στην καριέρα του. Η διοίκηση της ομάδας του Μάντσεστερ, σύμφωνα πάντα στο με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είναι ενήμερη για τις σκέψεις του κόουτς και ήδη έχει καταρτίσει λίστα με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του.

Στη λίστα αυτή βρίσκεται πρώτος ο Τσάμπι Αλόνσο, που απολύθηκε πρόσφατα από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ εξετάζονται και οι περιπτώσεις του Ιταλού τεχνικού, Εντσο Μαρέσκα, που αποχώρησε από την Τσέλσι και γνωρίζει καλά τους «πολίτες», καθώς ήταν βοηθός του Γκουαρντιόλα (τη σεζόν 2022-23), και του Ισπανού, Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Κόμο.

Πάντως το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Γκουαρντιόλα δίνει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής στον Μαρέσκα, τον οποίο θεωρεί ως τον καταλληλότερο να τον διαδεχθεί στο «Ετιχαντ» και έχει εκφράσει την άποψη του στον Αλ Μουμπάρακ.