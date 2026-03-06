Οριστικά στις 24 Μαρτίου η κλήρωση για τα playoffs και τα playouts της Stoiximan Super League

Στις 24 Μαρτίου, οριστικά θα διεξαχθεί η κλήρωση των εφετινών playoffs και playouts στη Stoiximan Super League όπως και επιβεβαίωσε σήμερα σε σχετική της ανακοίνωση. Σε αυτή επισημαίνει ότι ενέκρινε τους κλειδάριθμους των ομάδων για τις κληρώσεις αυτές.

Τέλος επισημαίνει ότι εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης για το έτος 2024-25 και επίσης απάλλαξε τα μέλη του ΔΣ από ευθύνες που είχαν.

Αναλυτικά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση…

Ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025» και ομόφωνα επίσης απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».

Κατά τη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τους κλειδαρίθμους και τα λοιπά θέματα κλήρωσης των αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4, Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts, τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση για τους αγώνες (Playoffs 1-4, 5-8 και Playouts), σε συνέχεια προηγούμενης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2026.