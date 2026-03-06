ΒΙΝΤΕΟ/Απόλλων: «Ανικανότητα και επιτηδευμένη αδιαφορία των διαιτητών»

Με ανακοίνωσή του το τμήμα Φούτσαλ του Απόλλωνα εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία των δύο τελευταίων αγώνων στο κύπελλο. Αναλυτικά:

«Κάποιοι νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να αγνοούν τους κανονισμούς και να αμφισβητούν την αξιοπρέπεια της ομάδας μας. Λάθος. Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ δεν δημιουργήθηκε για να παρακολουθεί, ούτε για να περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου. Το τμήμα futsal μας, που γεννήθηκε από τα σπλάχνα του κόσμου του ΑΠΟΛΛΩΝΑ πριν από μόλις έξι μήνες, από ανθρώπους που δίνουν ψυχή και καρδιά, που ξέρουν τι σημαίνει να υποστηρίζεις την ομάδα και που δεν αφήνουν κανέναν να ασελγήσει πάνω στην προσπάθειά τους, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ πίσω.

Οι παίκτες μας έδωσαν τα πάντα στο γήπεδο. Πάλεψαν με καρδιά, πάθος και αφοσίωση σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή, δείχνοντας τι σημαίνει να φοράς τη φανέλα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Κάθε προσπάθεια, κάθε κίνηση, κάθε μάχη μέσα στο γήπεδο ήταν για να τιμήσουν την ομάδα και τον κόσμο που τους υποστηρίζει. Το ότι φτάσαμε μέχρι τον τελικό από την πρώτη κιόλας χρονιά, για κάποιους μπορεί να φαντάζει άθλος. Βλέποντας όμως τη δίψα και το πάθος αυτών των ποδοσφαιριστών, δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και γνωρίζουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.

Η ανικανότητα και η επιτηδευμένη αδιαφορία των διαιτητών έγινε ξεκάθαρη και στα δύο παιχνίδια: στον ημιτελικό με το ΑΠΟΕΛ, όπου δεν καταλογίστηκε πέναλτι παρότι η παράβαση έγινε 1,5 μέτρο μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ έξω από την περιοχή, με την ομάδα μας να προκρίνεται τελικά στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά και στον τελικό με την ΑΕΚ. Αποκορύφωμα αποτέλεσε το γεγονός ότι το 6ο ομαδικό φάουλ υπέρ της ΑΕΚ, που θα σήμαινε πέναλτι υπέρ μας, δεν καταλογίστηκε, ενώ στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο δόθηκε το αντίθετο.

Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται απλώς για λάθη, αλλά για επιτηδευμένη ανικανότητα που στόχευε να αλλοιώσει το αποτέλεσμα. Μετά το παιχνίδι της Τρίτης επικοινωνήσαμε άμεσα με την Επιτροπή Διαιτησίας Futsal και με παράγοντες της ΚΟΠ. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Το μήνυμα όμως είναι σαφές: ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ δεν υποχωρεί, δεν φοβάται και δεν θα αφήσει κανέναν να αμφισβητήσει την αξιοπρέπεια της ομάδας και του κόσμου του. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι ενάντια μόνο στο τμήμα futsal, αλλά ενάντια σε ολόκληρο το οικοδόμημα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Γιατί ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ είναι ένας και ενιαίος.

Προς το τέλος του αγώνα παρατηρήθηκε ότι στο φύλλο αγώνος καταγράφηκε αναληθώς ότι δήθεν υπήρξε εισβολή φιλάθλων του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Το μόνο που συνέβη ήταν η άμεση αντίδραση των αρμοδίων της ομάδας μας, οι οποίοι ήταν εξουσιοδοτημένοι να βρίσκονται στον χώρο, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις από τους «ειδικούς» για όσα συνέβησαν. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στα βίντεο των φάσεων, για να δει ο κόσμος τι πραγματικά συνέβη. Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ παραμένει αποφασισμένος: δεν θα σωπάσει, δεν θα δεχθεί αδικίες και θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί, όπως αρμόζει στην ιστορία, στο πνεύμα και στη ψυχή του.

Τέλος, συγχαίρουμε την ΑΕΚ για την κατάκτηση του Κυπέλλου, καθώς και την ομάδα του ΑΠΟΕΛ για την αθλητοπρέπεια που επέδειξε στον πρόσφατο μεταξύ μας αγώνα. Παρά την πίκρα και την αδικία που αισθανθήκαμε, η ομάδα μας κράτησε ψηλά το πνεύμα του fair play και χειροκρότησε τους αντιπάλους της».