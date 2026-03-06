Απίστευτο ακυρωθέν γκολ στην Premier League: Ήταν οφσάιντ η... μύτη του σκόρερ

Η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε χθες 3-1 της Τότεναμ, με τους «πετεινούς» να βρίσκονται σε ιστορικά δεινή θέση πλέον.

Ωστόσο η στιγμή του αγώνα που συζητήθηκε περισσότερο σε αυτό το ματς, ήταν ένα γκολ που δεν μέτρησε.

Συγκεκριμένα, στο 34’ ο Σαρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Τότεναμ, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ. Όπως φάνηκε στη συνέχεια από την εικόνα του ημιαυτόματου οφσάιντ, οφσάιντ ήταν η… μύτη του σκόρερ της Κρίσταλ Πάλας!

Η εικόνα αυτή έγινε… viral στην Αγγλία και όχι μόνο και ξαναφουντώνει τη συζήτηση για το τι πρέπει να θεωρείται οφσάιντ και τι όχι.