ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψυχωμένοι Νάγκετς, λύγισαν τους Λέικερς με νέα ραψωδία Γιόκιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ψυχωμένοι Νάγκετς, λύγισαν τους Λέικερς με νέα ραψωδία Γιόκιτς

Άλωσαν το Χιούστον οι Γουόριορς

Ο Γιόκιτς πήρε το... όπλο του και σάρωσε τους Λέικερς! Με τον «τζόκερ» να κάνει ξανά μυθικά πράγματα και τον Μάρεϊ, άξιο συμπαραστάτη του, οι Νάγκετς νίκησαν εντός έδρας την ομάδα του L.A. με σκορ 120-113 και τους προσπέρασαν στις νίκες.

Φυσικά ο Σέρβος σούπερ σταρ ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Γιόκιτς με 28π. 12 ριμπάουντ και 13 ασίστ σε 37:45 οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, την στιγμή που ο Μάρεϊ με επίσης 28 πόντους και 7 ασίστ, ήταν συνοδοιπόρος. Εξαιρετικός και ο Στρότερ με 18 πόντους, στους 15 σταμάτησε ο Μπρόαυν.

Για τους Λέικερς, double double έκανε ο Λούκα Ντόνσιτς ο οποίος είχε 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Χέις είχε 19 πόντους και πέντε ριμπάουντ. Στα «ρηχά» ο Λεμπρόν με 16 πόντους, πέντε ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Σπουδαίο διπλό στο Χιούστον για τους Γουόριορς. Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο, έβγαλε χαρακτήρα από τα παλιά και νίκησε στην παράταση τους Ρόκετς με σκορ 115-113. Το ματς ήταν συγκλονιστικό με πολλές εναλλαγές και το σκορ της κανονικής διάρκειας ήταν 101-101.

Όμως στο έξτρα πεντάλεπτο οι «πολεμιστές» βρήκαν καλύτερες λύσεις στην επίθεση και κατάφεραν να αποδράσουν με μια μεγάλη νίκη από το Χιούστον, παραμένοντας «ζωντανοί» στην μάχη για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

Ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Ουόριορς, με τον Ριντ Σέπαρντ να ξεχωρίζει για τους Χιούστον Ρόκετς, έχοντας 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

·       Mάτζικ-Μάβερικς 115-114

·       Γουίζαρντς-Τζαζ 112-122

·       Χιτ-Νετς 126-110

·       Ρόκετς-Γουόριορς 113-115 (παρ.)

·       Τίμπργουλβς-Ράπτορς 115-107

·       Σπερς-Πίστονς 121-106

·       Σανς-Μπουλς 103-105

·       Νάγκετς-Λέικερς 120-113

·       Κινγκς-Πέλικανς 123-133

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένταση και σπρώξιμο του Τζέιμς στον Οκόμπο μετά την ήττα της Μονακό (ΒΙΝΤΕΟ)

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ομόνοιας με την προσοχή στους δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Σάββατο συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ημέρα κρίσης για Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ψυχωμένοι Νάγκετς, λύγισαν τους Λέικερς με νέα ραψωδία Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Της λείπει ο καλός Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άλλος αντίπαλος, όμως ο Καμορανέζι ξέρει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η «μητέρα των μαχών» στο ΣΕΦ στην τελική ευθεία της Euroleague

EUROLEAGUE

|

Category image

Αρχίζει η δράση για την 25η αγωνιστική με ντέρμπι και αμφίρροπες αναμετρήσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ψάχνονται» αλλά υπάρχει και ματς

ΑΕΚ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Παρασκευής: Που θα δείτε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, αρχίζει η δράση και στο πρωτάθλημα

TV

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

NBA

|

Category image

Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή και τα πανηγύρια στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη