Ψυχωμένοι Νάγκετς, λύγισαν τους Λέικερς με νέα ραψωδία Γιόκιτς

Ο Γιόκιτς πήρε το... όπλο του και σάρωσε τους Λέικερς! Με τον «τζόκερ» να κάνει ξανά μυθικά πράγματα και τον Μάρεϊ, άξιο συμπαραστάτη του, οι Νάγκετς νίκησαν εντός έδρας την ομάδα του L.A. με σκορ 120-113 και τους προσπέρασαν στις νίκες.

Φυσικά ο Σέρβος σούπερ σταρ ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Γιόκιτς με 28π. 12 ριμπάουντ και 13 ασίστ σε 37:45 οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, την στιγμή που ο Μάρεϊ με επίσης 28 πόντους και 7 ασίστ, ήταν συνοδοιπόρος. Εξαιρετικός και ο Στρότερ με 18 πόντους, στους 15 σταμάτησε ο Μπρόαυν.

Για τους Λέικερς, double double έκανε ο Λούκα Ντόνσιτς ο οποίος είχε 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Χέις είχε 19 πόντους και πέντε ριμπάουντ. Στα «ρηχά» ο Λεμπρόν με 16 πόντους, πέντε ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Σπουδαίο διπλό στο Χιούστον για τους Γουόριορς. Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο, έβγαλε χαρακτήρα από τα παλιά και νίκησε στην παράταση τους Ρόκετς με σκορ 115-113. Το ματς ήταν συγκλονιστικό με πολλές εναλλαγές και το σκορ της κανονικής διάρκειας ήταν 101-101.

Όμως στο έξτρα πεντάλεπτο οι «πολεμιστές» βρήκαν καλύτερες λύσεις στην επίθεση και κατάφεραν να αποδράσουν με μια μεγάλη νίκη από το Χιούστον, παραμένοντας «ζωντανοί» στην μάχη για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

Ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Ουόριορς, με τον Ριντ Σέπαρντ να ξεχωρίζει για τους Χιούστον Ρόκετς, έχοντας 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

· Mάτζικ-Μάβερικς 115-114

· Γουίζαρντς-Τζαζ 112-122

· Χιτ-Νετς 126-110

· Ρόκετς-Γουόριορς 113-115 (παρ.)

· Τίμπργουλβς-Ράπτορς 115-107

· Σπερς-Πίστονς 121-106

· Σανς-Μπουλς 103-105

· Νάγκετς-Λέικερς 120-113

· Κινγκς-Πέλικανς 123-133