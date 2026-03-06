Πρόστιμο 15.000 ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης για ναζιστικό χαιρετισμό οπαδού της

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γνωστό μετά τον αγώνα ότι ζήτησε από την πειθαρχική επιτροπή του συλλόγου να «κινήσει άμεση διαδικασία αποβολής για το μέλος» που καταγράφηκε από τις κάμερες να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό.

«Αυτό το μέλος αναγνωρίστηκε από το προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου λίγο μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή και αποβλήθηκε αμέσως από το στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου», ανέφερε η Ρεάλ Μαδρίτης σε ανακοίνωσή της καταδικάζοντας την χειρονομία.

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στη Ρεάλ Μαδρίτης και διέταξε επίσης το μερικό κλείσιμο του σταδίου -500 παρακείμενων θέσεων της κάτω νότιας κερκίδας - για έναν αγώνα. Ωστόσο, η ποινή αυτή έχει ανασταλεί για ένα έτος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μπενφίκα με 2-1 και προκρίθηκε στους 16 με συνολικό σκορ 3-1. Στους «16» θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι.