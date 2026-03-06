ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καλά νέα με Ίνγκασον και Ρενάτο στον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καλά νέα με Ίνγκασον και Ρενάτο στον Παναθηναϊκό

Όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμοι για τον Ράφα Μπενιτεθ

«Ανακούφιση» στις τάξεις του Παναθηναϊκού για Ρενάτο Σάντσες και Ίνγκι Ίνγκασον!

Οι «πράσινοι» μετά το ρεπό της Πέμπτης, επέστρεψαν σήμερα στο Κορωπί, με τους δυο ποδοσφαιριστές να κάνουν την μαγνητική τους, καθώς έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, όπου το «τριφύλλι» επικράτησε με σκορ 4-1.

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού λοιπόν, ανέμεναν με αγωνία τα αποτελέσματα για τον Ισλανδό στόπερ, αλλά και τον Πορτογάλο χαφ, τα οποία ωστόσο, ήταν καθησυχαστικά.

Τόσο για τον Ίνγκασον, όσο και για τον Σάντσες, δεν εμπνέεται ανησυχία, ωστόσο αμφότεροι ενδέχεται να προφυλαχθούν στο ματς της Κυριακής με τον Λεβαδειακό, προκειμένου να είναι πλήρως ετοιμοπόλεμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αλύγιστος Ολυμπιακός, συνέχισε το σερί και έβαλε τον Παναθηναϊκό με την πλάτη στον τοίχο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Μπάγερν ξέρανε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Βιλερμπάν έκανε την έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη και βύθισε ακόμα περισσότερο την Εφές!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νικολάου: «Δεχτήκαμε γκολ την ώρα που αγωνιζόμασταν με δέκα ποδοσφαιριστές»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ άφησε πίσω την καταιγίδα και βάζει πίεση σε Απόλλων και Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνεθ: «Συνεχίσαμε τη δουλειά που έκανε ο κ. Ιδιάκεθ»

ΑΕΚ

|

Category image

Βγήκε μπροστά ο Μιλίτσεβιτς: «Δεν συμφωνώ με τον κόσμο - Η νίκη είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο»

ΑΕΚ

|

Category image

Διπλό του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Αχιλλέα Καϊμακλίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της Λεμεσού ο Απόλλωνας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πράσινο άλμα προς την άνοδο!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ξαλάφρωσε με τριάρα η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άσχημα νέα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάνουν ήδη σκέψεις απόλυσης του Τούντορ στην Τότεναμ: Ψηλά στη λίστα ο Ντε Τζέρμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Είναι πολύ νωρίς να αρχίσουμε να συζητάμε…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη