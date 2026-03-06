Το συγκινητικό αντίο του Ιδιάκεθ στην ΑΕΚ: «Ελπίζω σύντομα να γιορτάσετε το πρωτάθλημα που όλοι θέλουμε»

Δύο μέρες μετά το διαζύγιο, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ αποχαιρετά την οικογένεια της ΑΕΚ. Ο Ισπανός προπονητής κάνει τον δικό του απολογισμό και εύχεται τα καλύτερα στην ομάδα της Λάρνακας.

Αναλυτικά: «Η τρίτη και τελευταία μου θητεία στην ΑΕΚ ολοκληρώθηκε. Πολλές αναμνήσεις έρχονται στο μυαλό μου… οι αγώνες με Spartak Moscow, Cork, Dinamo Minsk, η 2η θέση τη σεζόν 2016-2017 και φυσικά η κατάκτηση του Κυπέλλου στις 9/5/2016, που είναι από τις καλύτερες στιγμές της πρώτης μου παρουσίας εδώ.

Στη δεύτερη περίοδο, υπήρξε εκείνη η εντυπωσιακή σειρά αποτελεσμάτων που έφερε την ομάδα από την 6η θέση στη 2η στο πρωτάθλημα 2018-2019. Μετά επέστρεψα ξανά το περασμένο καλοκαίρι για τρίτη φορά. Αποκλείσαμε την Παρτιζάν Βελιγραδίου, τη Celje και τη Legia Warsaw για να προκριθούμε στους ομίλους του Conference League, ενώ αντιμετωπίσαμε AZ Alkmaar, Gent και Dinamo Zagreb.

Φτάσαμε επίσης στους "16" του Conference League. Κατακτήσαμε το Super Cup και στα μέσα Ιανουαρίου ήμασταν δεύτεροι στο πρωτάθλημα, διεκδικώντας μέχρι το τέλος τον τίτλο. Τώρα έχω τη χαρά να βλέπω την ΑΕΚ να απολαμβάνει αυτή την ιστορική πορεία απέναντι στην Crystal Palace στη φάση των "16" του Conference League και ελπίζω στο τέλος να πάρει αυτό που της αξίζει.

Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν σε αυτή τη μακρά διαδρομή, εντός και εκτός γηπέδου – τους ανθρώπους του συλλόγου, το προσωπικό και τους εργαζόμενους. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους παίκτες μου για τη σκληρή δουλειά, την ειλικρίνεια και τις αξίες τους ως ποδοσφαιριστές και ως άνθρωποι.

Ήταν χαρά μου να μοιραστώ αυτό το ταξίδι μαζί σας. Τέλος, ευχαριστώ τους ΑΕΚΤΖΗΔΕΣ, για τον σεβασμό και τη στήριξη. Ελπίζω σύντομα να γιορτάσετε το πρωτάθλημα που όλοι θέλουμε. Πάντα στην καρδιά μου. Πάμε ΑΕΚ».