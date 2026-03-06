Συνελήφθη να οδηγεί σε κατάσταση μέθης ο Ντίλον Μπρουκς

Μπελάδες με το νόμο για τον Ντίλον Μπρουκς. Ο άσος των Σανς συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Σκότσντεϊλ να οδηγεί έχοντας καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.

Ο Καναδός φόργουορντ, που σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν ψύχραιμος και συνεργάσιμος με τις αρχές, συνελήφθη στις 02:00 και αφέθηκε ελεύθερος στις 03:20.

Ο 30χρονος άσος αυτή την περίοδο είναι τραυματίας, καθώς έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό χέρι. Φέτος μετρά 20,9 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο Μπρουκς μόλις οκτώ μήνες πριν είχε καταθέσει αίτηση για περιοριστικά μέτρα σε βάρος της μητέρας των δύο παιδιών του αναφέροντας πως είχε απειλήσει να του κάνει κακό.