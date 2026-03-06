Ρεάλ Μαδρίτης, η «βασίλισσα»-θρύλος έγινε 124 ετών!

«124 χρόνια θρύλου» . Με αυτές τις τρεις λέξεις (σ.σ : τέσσερις στα ισπανικά -124 años de leyenda) στα δικά της social media X η Ρεάλ Μαδρίτης γιόρτασε σήμερα (6/3) τα 124α γενέθλιά της. «Η Ρεάλ Μαδρίτης γιορτάζει 124 χρόνια ύπαρξης. Στις 6 Μαρτίου 1902, εκλέχθηκε επίσημα το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του ποδοσφαίρου της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό σηματοδότησε την αρχή του μεγαλύτερου συλλόγου στον κόσμο. 1224χρόνια μετά, η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο αθλητισμό με τα 26 κορυφαία Ευρωπαϊκά Κύπελλα (15 στο ποδόσφαιρο και 11 στο μπάσκετ) και έχει την τιμή να αναδειχθεί από τη FIFA ως ο καλύτερος σύλλογος του 20ου αιώνα», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα της η ισπανική ομάδα και συνεχίζει:

«Με τον Σαντιάγο Μπερναμπέου ως πρόεδρο και θρυλικούς παίκτες όπως οι Ντι Στέφανο, Χέντο, Πούσκας, Κόπα και Σανταμαρία στο ρόστερ, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τα πρώτα πέντε συνεχόμενα Ευρωπαϊκά Κύπελλα μεταξύ 1956 και 1960.

Το 1966, κέρδισε το έκτο της, με μεγάλους θρύλους όπως ο Αμάνθιο και ο Πίρι στην αρχική ενδεκάδα. Στις 11 Νοεμβρίου 2023, ο Χοσέ Μαρτίνεθ Πίρι ονομάστηκε επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης στην έκτακτη γενική συνέλευση του συλλόγου, διαδεχόμενος τον θρυλικό Αμάνθιο Αμάρο.

Τα τελευταία 15 χρόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βιώσει μια ακόμη από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας της, έναν νικηφόρο κύκλο με 58 ακόμη τίτλους, συμπεριλαμβανομένων έξι Ευρωπαϊκών Κυπέλλων στο ποδόσφαιρο και τριών Ευρωπαϊκών Κυπέλλων στο μπάσκετ. Συνεχίζουμε να διευρύνουμε ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου: 15 Ευρωπαϊκά Κύπελλα, 9 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 6 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 2 Κύπελλα UEFA, 36 τίτλους La Liga, 20 τίτλους Copa del Rey, 13 Ισπανικά Σούπερ Καπ, 1 Λιγκ Καπ, 2 Latin Κύπελλα, 2 Μικρά Παγκόσμια Κύπελλα και 1 Ιβηροαμερικανικό Κύπελλο.»

H Ρεάλ Μαδρίτης, η πιο διάσημη ομάδα του κόσμου, έγινε σήμερα 124 ετών! Ήταν 6η Μαρτίου 1902, όταν «γεννήθηκε», την ημέρα που εξελέγη το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Madrid Foot Ball Clu, ξεκινώντας τoν μύθο της στον χώρο του αθλητισμού, παίρνοντας -στο πέρασμα των χρόνων-, ακριβώς εξαιτίας των επιτυχιών της, το χαρακτηρισμό «Βασίλισσα της Ευρώπης».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, που ανήκει και διοικείται αποκλειστικά από τα μέλη της (socios), είναι ο σύλλογος που έχει κερδίσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά Κύπελλα και τους περισσότερους διηπειρωτικούς τίτλους στην Ιστορία του ποδοσφαίρου. Γι αυτό άλλωστε, αναδείχθηκε από τη FIFA στις 23 Δεκεμβρίου 2000, ως ο καλύτερος σύλλογος του 20ού αιώνα. Εκτός από το Κύπελλο Κυπελλούχων, τα κέρδισε όλα και μάλιστα ... πολύ. Τα τρία διαδοχικά Champions League είναι μόνο ένα από τα ρεκόρ που έχει να επιδείξει στην μακρά διαδρομή της.

Συνολικά έχει 15 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, 5 Παγκόσμια Κύπελλα συλλόγων, 4 διηπειρωτικά Κύπελλα, 6 Ευρωπαϊκά Σούπερ Κύπελλα, 2 Κύπελλα UEFA, 2 Κύπελλα «Latin», 36 Πρωταθλήματα, 20 ισπανικά Κύπελλα, 13 ισπανικά Σούπερ κύπελλα, 1 Λιγκ Καπ και 1 Ιβηροαμερικάνικο Κύπελλο μεταξύ άλλων. Είναι μια από τις τρεις ομάδες που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ από την πρώτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, μαζί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Μπαρτσελόνα.

Το Santiago Bernabeu είναι το περίφημο γήπεδό της και το όνομα του οποίου συνδέεται ακριβώς με έναν ιστορικό πρόεδρο. Έχει γνωρίσει μια μεγάλη μεταμόρφωση για να γίνει ένα παγκόσμιο ορόσημο πρωτοπορίας.

Σε κοινωνικό επίπεδο, ο σύλλογος συμμετέχει σε δραστηριότητες μέσω του Ιδρύματος Ρεάλ Μαδρίτης. Το Ίδρυμα Ρεάλ Μαδρίτης δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και από τη δημιουργία του πριν από 28 χρόνια, έχει βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής περισσότερων από 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων μέσω πάνω από 1.000 έργων και περισσότερων από 400 κοινωνικών σχολείων σε όλες τις ηπείρους και παρέχει ετήσια υποστήριξη σε 400.000 ανθρώπους, ιδιαίτερα σε παιδιά που ζουν σε ευάλωτες συνθήκες.

Ο ισπανικός σύλλογός ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε έσοδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (ο μόνος σύλλογος που πέτυχε αυτό το ποσοστό) και είναι ο πρώτος αθλητικός οργανισμός που ξεπερνά τα 660 εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, ηγείται των πιο αναγνωρισμένων κατατάξεων ποδοσφαίρου, όπως αυτές των Forbes, Deloitte και Brand Finance.

Όσον αφορά το μπάσκετ, η τροπαιοθήκη της Ρεάλ Μαδρίτης διαθέτει 100 τίτλους: 11 Ευρωπαϊκά Κύπελλα, 38 Πρωταθλήματα, 29 Κύπελλα , 10 Ισπανικά Σούπερ Κύπελλα, 5 Διηπειρωτικά Κύπελλα, 4 Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης, 1 Κύπελλο Κόρατς, 1 Κύπελλο ULEB και 1 Latin Κύπελλο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ