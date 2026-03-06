ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σατσιάς – Μπεργκ: Παλιές… καραβάνες

Ενδιαφέρον στοιχείο για την 25η αγωνιστική

Οι αλλαγές προπονητών στην πρώτη κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος είναι συχνό… φαινόμενο και πλέον δεν προκαλεί έκπληξη.

Στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής Μαρίνος Σατσιάς και Χένινγκ Μπεργκ θα κοντραριστούν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και αποτελούν σταθερό… δίδυμο.

Είναι το μοναδικό ζευγάρι προπονητών που είναι σε Ομόνοια Αρ. και Ομόνοια αντίστοιχα από την αρχή της τρέχουσας σεζόν.

Για την ιστορία, το παιχνίδι του πρώτου γύρου ολοκληρώθηκε στο 3-1 για τους πράσινους.

Διαβαστε ακομη