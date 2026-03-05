ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

Η μεγάλη επιστροφή του Τζέισον Τέιτουμ στην ενεργό δράση βρίσκεται προ των πυλών καθώς ετοιμάζεται να αγωνιστεί τα ξημερώματα του Σαββάτου κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς.

Ύστερα από 10 μήνες στα πιτς μετά τη ρήξη αχιλλείου τένοντα, ο Τζέισον Τέιτουμ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Ήταν ξημερώματα 13 Μαΐου και δη το ματς των Playoffs μεταξύ Σέλτικς και Νικς, όταν χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον αντίπαλο, κατά την προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας πάτησε άτσαλα το δεξί του πόδι με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με λυγμούς από το παιχνίδι.

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν λίγα 24ωρα αργότερα καθώς είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα. Σχεδόν 10 μήνες αργότερα και έχοντας περάσει ένα δύσκολο διάστημα αποθεραπειών και προπονήσεων, ο ηγέτης των Μπόστον Σέλτικς επιστρέφει και πάλι στα παρκέ.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, αναμένεται να αγωνιστεί στην αναμέτρηση των Σέλτικς με τους Ντάλας Μάβερικς τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/3, 02:00) πραγματοποιώντας την μεγάλη του επιστροφή.

gazzetta.gr

