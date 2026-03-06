Αργεί ακόμη το… ταμείο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η διοίκηση Κωνσταντίνου κατάφερε να οδηγήσει την ΑΕΛ σε πιο ασφαλή μονοπάτια

Η ΑΕΛ έμεινε εκτός πρώτης εξάδας κι αυτό προβληματίζει άπαντες στο οικοδόμημα της ομάδας. Ο στόχος του κυπέλλου είναι ζωντανός και εφικτός, όμως στην ομάδα της Λεμεσού θέλουν να παρουσιάζουν ανταγωνιστικό σύνολο και στον πρώτο εγχώριο θεσμό. Τόσο η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος όσο και η τρέχουσα είχαν ως πρώτο μέλημα το οικονομικό «σουλούπωμα» και τη διαχείριση παλιών «αμαρτιών».

Η διοίκηση Κωνσταντίνου κατάφερε να οδηγήσει την ΑΕΛ σε πιο ασφαλή μονοπάτια κι έτσι εκφράζεται αισιοδοξία πως το ερχόμενο Καλοκαίρι θα έχει αλλιώτικο μεταγραφικό… αέρα. Η έλευση του Νταμάχου έχει ήδη πρόσημο θετικό καθώς οι χειμερινές προσθήκες των Σάβο και Μασέκο είχαν τη δική του σφραγίδα. Βέβαια, η παραμονή σε οικονομική σταθερότητα δεν θα αλλοιωθεί στο ελάχιστο, για να μην βρεθεί η ΑΕΛ ξανά σε δύσκολους καιρούς.

Το αγωνιστικό… ταμείο για την τρέχουσα σεζόν θα γίνει τον Μάιο και μέχρι τότε έχει δεδομένα 12+1 αναμετρήσεις (αν περάσει στον τελικό). Στις δεδομένες λοιπόν υποχρεώσεις το καλό πρόσωπο, η συλλογή όσων περισσότερων βαθμών και η πρόκριση είναι επιτακτική ανάγκη για ευνόητους λόγους.

Όσον αφορά το κυριακάτικο (08/03) ντέρμπι με τον Απόλλωνα, ο Ούγκο Μαρτίνς υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές καθώς δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα.

