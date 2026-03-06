Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η «μητέρα των μαχών» στο ΣΕΦ στην τελική ευθεία της Euroleague

Η «μητέρα των μαχών» του ελληνικού μπάσκετ επιστρέφει το βράδυ της Παρασκευής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (21:15). Ένα ντέρμπι «αιωνίων» σε κομβικό σημείο της σεζόν, με τη βαθμολογία να ανεβάζει κατακόρυφα τη σημασία του αποτελέσματος και για τις δύο πλευρές, καθώς η κανονική περίοδος μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο παιχνίδι προερχόμενος από την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και αυτή στη EuroLeague απέναντι στη Ζάλγκιρις, αποτελέσματα που έφεραν έναν σχετικό προβληματισμό. Παρ’ όλα αυτά, με ρεκόρ 18-10 οι «ερυθρόλευκοι» δεν ανησυχούν υπερβολικά, καθώς παραμένουν σε θέση ισχύος στη μάχη της τετράδας. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι οι νίκες που θα τους επιτρέψουν να πετύχουν τον μεγάλο στόχο του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs, κάτι που καθιστά το ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλο ιδιαίτερα σημαντικό.

Τα προβλήματα, βέβαια, δεν λείπουν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα αγωνιστούν, στερώντας πολύτιμες λύσεις σε δημιουργία, άμυνα και σκορ. Εξαιρετικά αμφίβολος παραμένει ο Μόντε Μόρις, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί με το γνωστό πρόβλημα στον αντίχειρα, σφίγγοντας τα δόντια σε ένα ματς που απαιτεί ένταση και σκληράδα. Οι ρόλοι αναδιαμορφώνονται και το βάθος του ρόστερ καλείται να καλύψει τα κενά σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πάει στο Φάληρο υπό καθεστώς έντονης βαθμολογικής πίεσης. Με ρεκόρ 16-13 βρίσκεται στη 10ή θέση και η παρουσία του στην post-season μόνο δεδομένη δεν είναι, γεγονός που αυξάνει το άγχος αλλά και το κίνητρο. Η κατάκτηση του Κυπέλλου έδωσε ώθηση και αυτοπεποίθηση, όμως η απροσδόκητη ήττα από την Παρί στη EuroLeague έφερε εκ νέου προβληματισμούς, επαναφέροντας την ανάγκη για σταθερότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το «διπλό» στο ΣΕΦ κρίνεται επιτακτικό τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα νέα είναι πιο ενθαρρυντικά για τον Εργκίν Αταμάν. Ο Κέντρικ Ναν ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος, όπως και ο Ρισόν Χολμς, που ταλαιπωρήθηκε από ιγμορίτιδα αλλά θα αγωνιστεί. Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στις προπονήσεις και ανήμερα του αγώνα θα αποφασιστεί αν θα βρεθεί στη 12άδα, ενώ εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Διαιτητές της σπουδαίας αναμέτρησης θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανός), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανός) και Σάσο Πέτεκ (Πολωνός).

Η παράδοση

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κυριαρχεί στη συνολική «παράδοση» των ντέρμπι «αιωνίων», όμως αυτά της Euroleague είναι μέχρι στιγμής «ερυθρόλευκη» υπόθεση. Σε 29 ευρωπαϊκούς αγώνες μεταξύ τους, ο Ολυμπιακός μετράει 22 νίκες, ενώ οι «πράσινοι» έχουν μόλις 7.

Μάλιστα, η ομάδα του Πειραιά τρέχει ένα σερί δέκα νικών στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς η τελευταία επικράτηση του «τριφυλλιού» ήρθε στις 5 Φεβρουαρίου του 2021, περίπου πριν πέντε χρόνια.

Τα φετινά ντέρμπι που έχουν διεξαχθεί είναι τρία, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει στο Telekom Center Athens για 19η αγωνιστική της EuroLeague (82-87), και να παίρνει επίσης το ροζ φύλλο στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL (90-86). Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 79-68 στον τελικό Κυπέλλου στο Ηράκλειο.

Τα ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague:

• 19/04/1994 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Τελ Αβίβ)

• 11/04/1995 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Σαραγόσα)

• 27/03/1997 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 4η φάση

• 01/04/1997 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 4η φάση

• 28/02/2002 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 2η φάση

• 28/03/2002 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 2η φάση

• 01/05/2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Βερολίνο)

• 20/02/2014 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 (Φάση των «16», 7η αγωνιστική)

• 14/04/2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 (Φάση των «16», 14η αγωνιστική)

• 18/11/2016 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική)

• 06/01/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-69 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

• 10/11/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-70 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)

• 02/03/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-87 παρ. (Α΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)

• 09/11/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-80 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)

• 04/01/2019 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 79-65 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

• 06/12/2019 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 99-93 (Α΄ Φάση, 12η Αγωνιστική)

• 03/03/2020 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-78 (Α΄ Φάση, 27η Αγωνιστική)

• 09/10/2020 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-78 (Α΄ Φάση, 2η Αγωνιστική)

• 05/02/2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-88 (Β΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)

• 23/12/2021 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-84 (Ά Φάση, 17η Αγωνιστική)

• 17/03/2022 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 101-73 (Β΄ Φάση, 30ή Αγωνιστική)

• 30/12/2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

• 31/03/2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73 (Α΄ Φάση, 32η Αγωνιστική)

• 06/10/2023 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 παρ. (Α΄ Φάση, 1η Αγωνιστική)

• 14/03/2024 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65 (Α΄ Φάση, 29η Αγωνιστική)

• 08/11/2024 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 89-94 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική)

• 14/03/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 76-74 (Α΄ Φάση, 29η Αγωνιστική)

• 25/05/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 97-93 Φάιναλ Φορ, «Μικρός» Τελικός

• 02/01/2026 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-87 (Α' Φάση, 19η αγωνιστική)