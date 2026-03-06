ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Της λείπει ο καλός Ντράγκομιρ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δεν είναι ο ίδιος όπως τον είχαμε συνηθίσει

Eίχε αρκετή συμβολή στην πορεία της Πάφου σε Ευρώπη και πρωτάθλημα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Όμως, κακά τα ψέματα, ο Βλαντ Ντράγκομιρ δεν είναι ο ίδιος όπως τον είχαμε συνηθίσει. Και λείπει από την Πάφο ο καλός Ντράγκομιρ.

Ενδεικτικό είναι πως το τελευταίο του γκολ στο πρωτάθλημα επιτεύχθηκε στις 2 Νοεμβρίου και στη νίκη επί της ΑΕΛ. Μάλιστα ήταν το 4ο του, προερχόμενο από άλλα τρία στη σειρά. Επιπρόσθετα έδωσε μόλις μία ασίστ σε αυτό το διάστημα και ήταν και πάλι με την ΑΕΛ αλλά στον β΄ γύρο (0-1).

Είναι γεγονός πως δεν έχει και τα καλύτερα πατήματα. Κάτι φυσιολογικό μιας και επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα ώστε η Πάφος να καταφέρει να ζήσει το ταξίδι στα αστέρια του Champions League. Όμως είναι ένα σημαντικό γρανάζι και η τεχνική ηγεσία τον θέλει να ανεβεί για να τη βοηθήσει προς την εκπλήρωση των στόχων σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

