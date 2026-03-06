Ημέρα κρίσης για Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

Τις τελευταίες… πινελιές ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League βάζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Βεβαίως, ο Βάσκος τεχνικός θα ήθελε να γνωρίζει ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του στο κρίσιμο ματς και πιθανόν αυτό να γίνει σήμερα. Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί από ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, θα δοκιμάσει σήμερα να ανεβάσει στροφές. Εφόσον δεν τα καταφέρει τότε οι πιθανότητές του για παρουσία στην αποστολή του αγώνα θα μειωθούν πολύ και θα έχει μία τελευταία… ζαριά το Σάββατο, όταν και θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία των Πειραιωτών για το μεγάλο ματς.

Με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον μόνο την υποχρέωση του πρωταθλήματος, οι αλλαγές του 63χρονου τεχνικού δεν αναμένονται πολλές από παιχνίδι σε παιχνίδι και ένα ζήτημα είναι το ποιοι δύο ξένοι θα κόβονται. Ένα δίλημμα που δείχνει να έχει ο Μεντιλίμπαρ για το ματς είναι το αν θα διατηρήσει τον Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Ορτέγκα είναι σταθερά η βασική του επιλογή, διαθέτει ισορροπία στο παιχνίδι του, που πάντα είναι σημαντική σε τέτοιους αγώνες, αλλά ο Νιγηριανός παρουσιάζεται ανεβασμένος εσχάτως. Προέρχεται, μάλιστα, από καλή εμφάνιση απέναντι στον Πανσερραϊκό.