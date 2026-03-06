ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ημέρα κρίσης για Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ημέρα κρίσης για Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

O Βάσκος τεχνικός θα ήθελε να γνωρίζει ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του

Τις τελευταίες… πινελιές ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League βάζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Βεβαίως, ο Βάσκος τεχνικός θα ήθελε να γνωρίζει ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του στο κρίσιμο ματς και πιθανόν αυτό να γίνει σήμερα. Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί από ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, θα δοκιμάσει σήμερα να ανεβάσει στροφές. Εφόσον δεν τα καταφέρει τότε οι πιθανότητές του για παρουσία στην αποστολή του αγώνα θα μειωθούν πολύ και θα έχει μία τελευταία… ζαριά το Σάββατο, όταν και θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία των Πειραιωτών για το μεγάλο ματς.

Με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον μόνο την υποχρέωση του πρωταθλήματος, οι αλλαγές του 63χρονου τεχνικού δεν αναμένονται πολλές από παιχνίδι σε παιχνίδι και ένα ζήτημα είναι το ποιοι δύο ξένοι θα κόβονται. Ένα δίλημμα που δείχνει να έχει ο Μεντιλίμπαρ για το ματς είναι το αν θα διατηρήσει τον Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Ορτέγκα είναι σταθερά η βασική του επιλογή, διαθέτει ισορροπία στο παιχνίδι του, που πάντα είναι σημαντική σε τέτοιους αγώνες, αλλά ο Νιγηριανός παρουσιάζεται ανεβασμένος εσχάτως. Προέρχεται, μάλιστα, από καλή εμφάνιση απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένταση και σπρώξιμο του Τζέιμς στον Οκόμπο μετά την ήττα της Μονακό (ΒΙΝΤΕΟ)

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ομόνοιας με την προσοχή στους δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Σάββατο συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ημέρα κρίσης για Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ψυχωμένοι Νάγκετς, λύγισαν τους Λέικερς με νέα ραψωδία Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Της λείπει ο καλός Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άλλος αντίπαλος, όμως ο Καμορανέζι ξέρει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η «μητέρα των μαχών» στο ΣΕΦ στην τελική ευθεία της Euroleague

EUROLEAGUE

|

Category image

Αρχίζει η δράση για την 25η αγωνιστική με ντέρμπι και αμφίρροπες αναμετρήσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ψάχνονται» αλλά υπάρχει και ματς

ΑΕΚ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Παρασκευής: Που θα δείτε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, αρχίζει η δράση και στο πρωτάθλημα

TV

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

NBA

|

Category image

Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή και τα πανηγύρια στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη