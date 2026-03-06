Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ομόνοιας με την προσοχή στους δύο

Ολοκληρώνεται σήμερα (6/3) η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου.

Τα βλέμματα τόσο της τεχνικής ηγεσίας όσο και του ιατρικού επιτελείου είναι στραμμένα στους Άιτινγκ και Σεμέδο. Αμφότεροι είναι αμφίβολοι και λόγω του ότι έχασαν κάποιες προπονήσεις, είναι ορατό το ενδεχόμενο να μην προλάβουν.

Τα μαζεμένα ντέρμπι στα play off είναι προ των πυλών κι έτσι κανείς στο «τριφύλλι» δεν θέλει να ρισκάρει με ενδεχόμενο σοβαρότερο τραυματισμό.

Υπενθυμίζουμε πως δεδομένα εκτός είναι οι Παναγιώτου (τιμωρημένος) και οι παροπλισμένοι Μασούρας, Οντουμπάντζο, Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα.