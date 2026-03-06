ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένταση και σπρώξιμο του Τζέιμς στον Οκόμπο μετά την ήττα της Μονακό (ΒΙΝΤΕΟ)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ένταση και σπρώξιμο του Τζέιμς στον Οκόμπο μετά την ήττα της Μονακό (ΒΙΝΤΕΟ)

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε

Η βαριά ήττα της Μονακό από τη Φενέρμπαχτσε με 88-70 για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague έφερε ένταση και νεύρα στο στρατόπεδο των Μονεγάσκων, με το κλίμα να «εκρήγνυται» λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δευτερολέπτων, ο Έλι Οκόμπο κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της ομάδας του, με τον Μάικ Τζέιμς να του κάνει έντονες παρατηρήσεις. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τον Αμερικανό γκαρντ να τον σπρώχνει και τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν λόγια σε υψηλούς τόνους.

Η ένταση προκάλεσε αναστάτωση στον πάγκο της Μονακό, με συμπαίκτες και μέλη του επιτελείου να επεμβαίνουν άμεσα για να χωρίσουν τους δύο παίκτες και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Μετά το περιστατικό, ο Τζέιμς αποχώρησε κατευθείαν προς τα αποδυτήρια, χωρίς να συμμετάσχει στο καθιερωμένο «ζντο» της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα.

Ένα επεισόδιο που αποτυπώνει πλήρως το βαρύ κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Μονακό, η οποία βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, έχοντας γνωρίσει έξι ήττες στα επτά τελευταία παιχνίδια της στη EuroLeague.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

