Υποδέχθηκε την Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ

Θερμή χειραψία με τον Μέσι.

Σύσσωμη στον Λευκό Οίκο βρέθηκε η Ίντερ Μαϊάμι, η οποία κατέκτησε το 2025 τον τίτλο στο MLS. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Λιονέλ Μέσι, τον Λουίς Σουάρες και την παρέα τους, όπως και τον συνιδιοκτήτη του κλαμπ, Χόρχε Μας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πάρει το μέρος του Ισραήλ. Ο Λιονέλ Μέσι είχε θερμή χειραψία με τον Λιονέλ Μέσι, με τον δεύτερο να συγκεντρώνει αρνητικά σχόλια για αυτό το γεγονός.

«Ο γιος μου με ρώτησε ξέρεις ποιος θα είναι εκεί σήμερα; Του είπα όχι, έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Μου απάντησε: Ο Λιονέλ Μέσι. Είναι μεγάλος φαν σου. Σε θεωρεί σπουδαίο άνθρωπο και νομίζω ότι γνωριστήκατε πριν από λίγο καιρό», ανέφερε αρχικά ο Τραμπ και πρόσθεσε:

«Ο Λέο κατέκτησε το 47ο τρόπαιο της απίστευτης καριέρας του. Θα μπορούσες να είχες πάει οπουδήποτε στον κόσμο σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο και επέλεξες το Μαϊάμι. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν θα έπρεπε να το λέω επειδή είμαι μεγάλος, αλλά έχω δει τον Πελέ να παίζει. Δεν μπορεί να είσαι καλύτερος από τον Πελέ, ο οποίος ήταν πολύ καλός».

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη