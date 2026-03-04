ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νίκη για τους Θάντερ επί των Μπουλς χωρίς Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, μπροστάρης ο ΜακΚέιν

Οι Θάντερ απέδειξαν το βάθος και την ποιότητά τους, επικρατώντας 116-108 των Μπουλς, παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ο περσινός MVP προφυλάχθηκε λόγω ενοχλήσεων στους κοιλιακούς, όμως η ομάδα της Οκλαχόμα δεν επηρεάστηκε. Με αυτή τη νίκη έφτασε τις έξι στα τελευταία επτά παιχνίδια και συνεχίζει να οδηγεί τη Δυτική Περιφέρεια με ρεκόρ 48-15.

Ο Τζάρεντ ΜακΚέιν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους και τέσσερα τρίποντα, δίνοντας ρυθμό από την περιφέρεια. Ο Αϊζέια Τζο πρόσθεσε 19 πόντους, ο Άαρον Γουίγκινς 18, ενώ οι Τζέιλιν Γουίλιαμς και Κέισον Γουάλας είχαν από 17.

Διπλή συνεισφορά από τον Τσετ Χόλμγκρεν με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ, σε ένα βράδυ όπου οι Θάντερ έδειξαν ισορροπία σε άμυνα και επίθεση.

Οι Μπουλς προηγήθηκαν 60-59 στις αρχές της τρίτης περιόδου, όμως ένα κάρφωμα του Χόλμγκρεν έδωσε το έναυσμα για σερί 14-3. Οι Θάντερ έκλεισαν το δεκάλεπτο με επιμέρους 8-2 στα τελευταία τρία λεπτά — με τρίποντο του ΜακΚέιν — και μπήκαν στην τέταρτη περίοδο μπροστά 87-76.

Το Σικάγο προσπάθησε να επιστρέψει, με τον Κόλιν Σέξτον να μειώνει σε 112-106 με τρίποντο στο τελευταίο λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ο Τζος Γκίντι άγγιξε το triple-double με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είχε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας τέσσερα τρίποντα.

Ο Μάτας Μπουζέλις σημείωσε 11 πόντους, αλλά αποχώρησε τραυματίας στο τέλος της τρίτης περιόδου, όταν γύρισε τον δεξιό αστράγαλο πατώντας στο πόδι του Γουίλιαμς.

Οι Μπουλς, που είχαν διακόψει σερί 11 ηττών με ευρεία νίκη επί των Μιλγουόκι Μπακς, επέστρεψαν στα αρνητικά αποτελέσματα, απέναντι σε μια ομάδα που δείχνει έτοιμη για βαθιά πορεία στη Δύση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Χόρνετς-Μάβερικς 117-90

Καβαλίερς-Πίστονς 113-109

Μάτζικ-Γουίζαρντς 126-109

Χιτ-Νετς 124-98

Ράπτορς-Νικς 95-111

Μπουλς-Θάντερ 108-116

Τίμπεργουλβς-Γκρίζλις 117-110

Σίξερς-Σπερς 91-131

Λέικερς-Πέλικανς 110-101

Κινγκς-Σανς 103-114

 

