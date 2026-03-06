Ετοιμάζει αλλαγές ο Νίκολιτς

Ολοκληρώνει το πλάνο του για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τους «βυσσινί» στην Allwyn Arena, με σκοπό να επιστρέψουν στις νίκες έπειτα από το 2-2 στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό με τον Βόλο, αλλά και για να πάρουν… εκδίκηση για την απώλεια του πρώτου γύρου.

Ο Σέρβος τεχνικός θα ανακοινώσει σήμερα την αποστολή με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας. Οπότε, τότε πιθανόν θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά την ενδεκάδα.

Πάντως, φαίνεται ότι σχεδιάζει να φρεσκάρει το αρχικό σχήμα. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο Μουκουντί θα βρεθεί στο πλευρό του Ρέλβας, καθώς εξέτισε την ποινή του. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας δείχνει να έχει ο Πενράις αυτήν τη φορά, ενώ φανέλα βασικού προβάρει ο Κοϊτά, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 46’ απέναντι στον Βόλο, δίνοντας πράγματα και παραλίγο να σκοράρει, έχοντας δοκάρι στο 80’ με το σκορ στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων. Σ

το κέντρο της επίθεσης πρόκειται να διατηρηθεί το δίδυμο Βάργκα με Γιόβιτς, αφού ο 47χρονος τεχνικός έχει μείνει δικαιολογημένα ικανοποιημένος.