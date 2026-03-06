ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ετοιμάζει αλλαγές ο Νίκολιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ετοιμάζει αλλαγές ο Νίκολιτς

Ολοκληρώνει το πλάνο του για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet

Ολοκληρώνει το πλάνο του για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τους «βυσσινί» στην Allwyn Arena, με σκοπό να επιστρέψουν στις νίκες έπειτα από το 2-2 στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό με τον Βόλο, αλλά και για να πάρουν… εκδίκηση για την απώλεια του πρώτου γύρου.

Ο Σέρβος τεχνικός θα ανακοινώσει σήμερα την αποστολή με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας. Οπότε, τότε πιθανόν θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά την ενδεκάδα.

Πάντως, φαίνεται ότι σχεδιάζει να φρεσκάρει το αρχικό σχήμα. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο Μουκουντί θα βρεθεί στο πλευρό του Ρέλβας, καθώς εξέτισε την ποινή του. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας δείχνει να έχει ο Πενράις αυτήν τη φορά, ενώ φανέλα βασικού προβάρει ο Κοϊτά, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 46’ απέναντι στον Βόλο, δίνοντας πράγματα και παραλίγο να σκοράρει, έχοντας δοκάρι στο 80’ με το σκορ στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων. Σ

το κέντρο της επίθεσης πρόκειται να διατηρηθεί το δίδυμο Βάργκα με Γιόβιτς, αφού ο 47χρονος τεχνικός έχει μείνει δικαιολογημένα ικανοποιημένος.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φιλικά αλλά επιβάλλεται στήριξη - Εισιτήρια για τους αγώνες με Λευκορωσία και Μολδαβία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πρώτος σε εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ ο Λεμπρόν

NBA

|

Category image

«Η Ανόρθωση έχει οριοθετήσει πού χρωστά, είμαστε πολύ κοντά στο να σώσουμε την ομάδα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Υποδέχθηκε την Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ετοιμάζει αλλαγές ο Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι σε γήπεδο και VAR στο ένα ντέρμπι και Αυστριακός VARίστας σε μάχη παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε ΑΕΚ-Ακρίτας & Ολυμπιακός-ΠΑΟ

ΑΕΚ

|

Category image

Ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Indian Wells Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Αρνητική απάντηση στην εθνική Κροατίας από τον Βίντα

Ελλάδα

|

Category image

Ένταση και σπρώξιμο του Τζέιμς στον Οκόμπο μετά την ήττα της Μονακό (ΒΙΝΤΕΟ)

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ομόνοιας με την προσοχή στους δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Σάββατο συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ημέρα κρίσης για Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ψυχωμένοι Νάγκετς, λύγισαν τους Λέικερς με νέα ραψωδία Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Της λείπει ο καλός Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη