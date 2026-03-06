ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Indian Wells Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς

Θα είναι ένα από τα ζευγάρια των διπλών

Μεγάλη στιγμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά! 

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, θα συμμετάσχει στο Indian Wells και εκεί θα έχει στα διπλά έναν σπουδαίο «σύμμαχο»! Και αυτό γιατί όπως προέκυψε από την ανάλογη κλήρωση, ο συμπαίκτης του θα είναι ο σπουδαίος, Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο σπουδαίος Σέρβος που θα ξεκινήσει το Σάββατο (7/3) την πορεία του στον θεσμό κόντρα στον Μάιχζακ, θα παίξει με τον Στέφανο στο ταμπλό του διπλού και θα κοντραριστούν με το πολύ δυνατό δίδυμο των Μαρσέλο Αρέβαλο και Μάτε Πάβιτς.

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς στο Indian Wells αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια του θεσμού, αφού ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Ντένις Σαποβάλοφ.

