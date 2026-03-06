ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε ΑΕΚ-Ακρίτας & Ολυμπιακός-ΠΑΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε ΑΕΚ-Ακρίτας & Ολυμπιακός-ΠΑΟ

Ανταγωνιστικές και Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Τον αγώνα ΑΕΚ-Ακρίτας για την 25η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan και τον αιώνιο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της Euroleague περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές και Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος. Το ΑΕΚ-Ακρίτας αρχίζει στις 19:00 με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.31 στη νίκη της ομάδας της Λάρνακας, 5.10 στην ισοπαλία και 9.00 στην επικράτηση της ομάδας της Χλώρακας. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.12 και το ενδεχόμενο τα κόρνερ στην αναμέτρηση να ξεπεράσουν τα 9.5 στα 2.10. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο ΣΕΦ στις 21:15 ο Ολυμπιακός Περαιώς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.12 στη νίκη της ομάδας του Μπαρτζώκα, 10.50 στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 1.83 στη νίκη της ομάδας του Αταμάν. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να καταγράψει ο T.J. Shorts τουλάχιστον 4 ασίστ αποτιμάται στα 2.65, το να πετύχει ο Cedi Osman 10 πόντους και άνω στα 2.15 και το να πετύχει ο Tyler Dorsey 17 πόντους και άνω στα 2.37. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

