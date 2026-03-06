ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχίζει η δράση για την 25η αγωνιστική με ντέρμπι και αμφίρροπες αναμετρήσεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αρχίζει η δράση για την 25η αγωνιστική με ντέρμπι και αμφίρροπες αναμετρήσεις

Σε τρεις μέρες η δράση

Αρχίζει η δράση για την 25η αγωνιστική με μια αναμέτρηση που ορίστηκε για το βράδυ της Παρασκευής (6/3). Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ακρίτα στις 19:00, εν μέσω σοβαρών αναταράξεων, ενώ η ομάδα της Χλώρακας ευελπιστεί σε βαθμολογικό όφελος ώστε να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Απ’ εκεί και πέρα, παιχνίδι έξι βαθμών θα διεξαχθεί νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (7/3) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Εθνικό, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Πάφο και Ε.Ν.Υ  Ύψωνα. Η δράση ολοκληρώνεται με το ματς Ομόνοια Αρ. – Ομόνοια, με ξεκάθαρο φαβορί όμως οι γηπεδούχοι παρουσιάζουν ανοδική πορεία και θα ψάξουν την έκπληξη.

Η αγωνιστική κλείνει με τρεις αναμετρήσεις την Κυριακή (8/3), η οποία περιλαμβάνει δύο σπουδαία ντέρμπι. Ο Απόλλωνας ως τυπικά γηπεδούχος θα υποδεχθεί την ΑΕΛ, ενώ στο άδειο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση. Τέλος, η Ένωση που βλέπει ήδη τη δεύτερη κατηγορία θα αναμετρηθεί με τον Άρη.

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 6 Μαρτίου

19:00 ΑΕΚ - Ακρίτας

Σάββατο, 7 Μαρτίου

17:00 Ολυμπιακός - Εθνικός Άχνας

18:00 Πάφος FC - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια

Κυριακή, 8 Μαρτίου

16:00 Απόλλων - ΑΕΛ

16:00 Ένωση - Άρης

17:00 ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΕΛΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένταση και σπρώξιμο του Τζέιμς στον Οκόμπο μετά την ήττα της Μονακό (ΒΙΝΤΕΟ)

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ομόνοιας με την προσοχή στους δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Σάββατο συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ημέρα κρίσης για Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ψυχωμένοι Νάγκετς, λύγισαν τους Λέικερς με νέα ραψωδία Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Της λείπει ο καλός Ντράγκομιρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άλλος αντίπαλος, όμως ο Καμορανέζι ξέρει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η «μητέρα των μαχών» στο ΣΕΦ στην τελική ευθεία της Euroleague

EUROLEAGUE

|

Category image

Αρχίζει η δράση για την 25η αγωνιστική με ντέρμπι και αμφίρροπες αναμετρήσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ψάχνονται» αλλά υπάρχει και ματς

ΑΕΚ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Παρασκευής: Που θα δείτε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, αρχίζει η δράση και στο πρωτάθλημα

TV

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Τέιτουμ ύστερα από 10 μήνες - Ετοιμάζεται να παίξει κόντρα στους Μάβερικς!

NBA

|

Category image

Σε δικαστική διαμάχη Νούνο και Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή και τα πανηγύρια στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος οδηγός της νέας εποχής στη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη