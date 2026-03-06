Αρχίζει η δράση για την 25η αγωνιστική με ντέρμπι και αμφίρροπες αναμετρήσεις

Αρχίζει η δράση για την 25η αγωνιστική με μια αναμέτρηση που ορίστηκε για το βράδυ της Παρασκευής (6/3). Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ακρίτα στις 19:00, εν μέσω σοβαρών αναταράξεων, ενώ η ομάδα της Χλώρακας ευελπιστεί σε βαθμολογικό όφελος ώστε να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Απ’ εκεί και πέρα, παιχνίδι έξι βαθμών θα διεξαχθεί νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (7/3) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Εθνικό, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Πάφο και Ε.Ν.Υ Ύψωνα. Η δράση ολοκληρώνεται με το ματς Ομόνοια Αρ. – Ομόνοια, με ξεκάθαρο φαβορί όμως οι γηπεδούχοι παρουσιάζουν ανοδική πορεία και θα ψάξουν την έκπληξη.

Η αγωνιστική κλείνει με τρεις αναμετρήσεις την Κυριακή (8/3), η οποία περιλαμβάνει δύο σπουδαία ντέρμπι. Ο Απόλλωνας ως τυπικά γηπεδούχος θα υποδεχθεί την ΑΕΛ, ενώ στο άδειο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση. Τέλος, η Ένωση που βλέπει ήδη τη δεύτερη κατηγορία θα αναμετρηθεί με τον Άρη.

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 6 Μαρτίου

19:00 ΑΕΚ - Ακρίτας

Σάββατο, 7 Μαρτίου

17:00 Ολυμπιακός - Εθνικός Άχνας

18:00 Πάφος FC - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια

Κυριακή, 8 Μαρτίου

16:00 Απόλλων - ΑΕΛ

16:00 Ένωση - Άρης

17:00 ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση