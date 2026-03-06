Άλλος αντίπαλος, όμως ο Καμορανέζι ξέρει...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέσσερις αγώνες χωρίς ήττα μετρά η Ανόρθωση με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο της. Και η διεύρυνση του σερί περνά από έναν αντίπαλο που είναι στα πάνω του και μάλιστα εκτός έδρας.

Την Κυριακή (17:00) θα εκστρατεύσει στο ΓΣΠ για να παίξει με τον ΑΠΟΕΛ και η κατάκτηση του διπλού είναι ο μεγάλος στόχος. Αν το πράξει, για πρώτη φορά φέτος θα «κολλήσει» δεύτερη σερί επιτυχία και θα ανασάνει αρκετά στην προσπάθεια για αποφυγή του υποβιβασμού, χωρίς να σημαίνει πως θα ξεμπερδέψει.

Με τον ίδιο προπονητή πάντως πέτυχε πέρσι ένα σπουδαίο διπλό αλλά σε βάρος της Ομόνοιας (0-2). Και όλοι στην Ανόρθωση ελπίζουν πως αυτό θα συμβεί και την Κυριακή. Αν και από τους παίκτες που έπαιξαν λίγοι έχουν μείνει. Αυτοί είναι οι Κίκο, Μιχάλης Ιωάννου, Δημήτρης Θεοδώρου και Ευαγόρας Χαραλάμπους. Ο τελευταίος πάντως βρήκε και δίχτυα.

Πάει πάντως με σχεδόν όλο το οπλοστάσιο αφού δεν υπολογίζονται οι μόνιμα τραυματίες το τελευταίο διάστημα, Αρτυματάς και Ντιόν.

