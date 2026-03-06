Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι σε γήπεδο και VAR στο ένα ντέρμπι και Αυστριακός VARίστας σε μάχη παραμονής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Έξι αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του σαββατοκύριακου
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 25ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα γίνουν στις 7 και 8 Μαρτίου 2026.
Σάββατο, 7 Μαρτίου
17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Ciochirca Christian – Petru
AVAR: Τεχράνυ Ανδρέας
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
18:00 Πάφος F.C. – Freedom24 Krasava ΕΝΥ
Στάδιο: Στέλιος Κυριακίδης
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Κυριακή, 8 Μαρτίου
16:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Jacob Karlsen
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Mikkel Redder
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
16:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Θεοδώρου Κωνσταντίνος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Δημητριάδης Μάριος
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Ciochirca Christian – Petru
AVAR: Τουμάζου Ανδρέας
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης