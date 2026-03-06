ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι σε γήπεδο και VAR στο ένα ντέρμπι και Αυστριακός VARίστας σε μάχη παραμονής

Έξι αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα του σαββατοκύριακου

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 25ης αγωνιστικής της  Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα γίνουν στις 7 και 8 Μαρτίου 2026.

Σάββατο, 7 Μαρτίου

17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Ciochirca Christian – Petru

AVAR: Τεχράνυ Ανδρέας

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

18:00 Πάφος F.C. – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Στάδιο: Στέλιος Κυριακίδης

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο:  «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κυριακή, 8 Μαρτίου

16:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Jacob Karlsen

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Mikkel Redder

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

16:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Θεοδώρου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης 

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Ciochirca Christian – Petru

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

