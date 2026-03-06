ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Σάββατο συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Το πρόγραμμα

Το Σάββατο, 7 Μαρτίου, θα διεξαχθούν οι δυο αγώνες με τους οποίους ολοκληρώνεται ο α’ γύρος της β’ φάσης, στον α’ όμιλο του πρωταθλήματος Allwyn Ανδρών, στο Χάντμπολ.

Η πρωτοπόρος Sabbianco Ανόρθωση (30β.), με τον αέρα της νίκης στο ντέρμπι της κορυφής απέναντι στον Παρνασσό, δοκιμάζεται το απόγευμα του Σαββάτου (07/03, 18:00), εκτός έδρας απέναντι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, που προέρχεται από την ήττα από το Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29, με την οποία παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς.

Η αυλαία της 3ης αγωνιστικής, του α’ ομίλου, θα ανοίξει ενάμιση ώρα νωρίτερα (07/03, 16:30), στο στάδιο «Κυριάκος Πίσσης», όπου ο γηπεδούχος Παρνασσός θα κυνηγήσει επάνοδο στις επιτυχίες απέναντι στο Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29, ώστε να διατηρήσει και τις αποστάσεις από τους πράσινους. Αυτή τη στιγμή το συγκρότημα του Στροβόλου έχει 27 βαθμούς, ενώ το Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 έχει έξι λιγότερους (21β.).

Όσον αφορά στον β’ όμιλο, οι αγώνες για την 2η αγωνιστική θα γίνουν επίσης το Σάββατο (07/03). Στις 15:00 στο στάδιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου θα γίνει η αναμέτρηση ανάμεσα στις δυο ομάδες που κατέχουν τις ψηλότερες θέσεις του ομίλου, με τον ΑΠΟΕΛ (14β.) να φιλοξενεί τον Προοδευτικό (10β.). Στο άλλο παιχνίδι, που θα αρχίσει στις 18:00, θα συγκρουστούν ΑΟ Αραδίππου και ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, που αμφότερες έχουν από δύο βαθμούς.

Β’ ΦΑΣΗ

Α' όμιλος - 3η αγωνιστική

Παρνασσός - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 07/03, 16:30

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Sabbianco Ανόρθωση 07/03, 18:00

Β' όμιλος - 2η αγωνιστική

AΠΟΕΛ - Προοδευτικός 07/03, 15:00

ΑΟ Αραδίππου - ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 07/03, 18:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1.Sabbianco Ανόρθωση 30

2.Παρνασσός 27

3.Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 21

4.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

5.ΑΠΟΕΛ 14

6.Προοδευτικός 10

7.ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 2

8.ΑΟ Αραδίππου 2

Tέλος και της β’ φάσης

Ολοκληρώνεται η β’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Γυναικών, με τη διεξαγωγή των δυο αγώνων της 6ης αγωνιστικής στους δύο ομίλους. Στον α’ τα CyView Λατσιά, μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Ε.Ν. Αθηένου, θέλουν να ολοκληρώσουν νικηφόρα, αντιμετωπίζοντας τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου το απόγευμα της Κυριακής (08/03, 17:00). Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, μία ώρα αργότερα (08/03, 18:00) ο πρωτοπόρος του β’ ομίλου, ΑΠΟΕΛ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς, αντιμετωπίζει τον ΑΟ Αραδίππου.

