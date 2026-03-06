Αρνητική απάντηση στην εθνική Κροατίας από τον Βίντα

Το προηγούμενο διάστημα το φως της δημοσιότητας είχαν δει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο πως ο Ντομαγκόι Βίντα είναι βασικός υποψήφιος για να αναλαμβάνει ρόλο βοηθού του Ζλάτκο Ντάλιτς στην εθνική Κροατίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κρεμώντας παράλληλα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στο τέλος της σεζόν.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει η κροατική Sportske Novosti επισημαίνοντας πως ο στόπερ της ΑΕΚ ενημέρωσε την Κροατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και προσωπικά τον Ντάλιτς πως θέλει να δώσει συνέχεια στην καριέρα του και δεν έχει σκοπό να αποσυρθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Παράλληλα, τα δημοσιεύματα τονίζουν ότι ο Βίντα ευχαρίστησε τους ανθρώπους της χώρας του για αυτή την πρόταση, αλλά η απάντησή του είναι αρνητική, ενώ το συμβόλαιό του με την Ένωση ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν και δεν αποκλείεται να επεκταθεί.

Τη φετινή σεζόν ο πολύπειρος αμυντικός μετράει 18 συμμετοχές, όντας ο τρίτος στόπερ των «κιτρινόμαυρων» πίσω από τους Ρέλβας και Μουκουντί.