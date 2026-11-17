Την πέμπτη σερί νίκη τους και όγδοη στα τελευταία δέκα ματς πέτυχαν οι Χιτ επικρατώντας 128-110 των Ρόκετς στο Μαϊάμι. Η ομάδα του Έρικ Σπόελστρα έχασε στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου τον Μπαμ Αντεμπάγιο με ενοχλήσεις, ωστόσο δεν παρέκκλινε της ανοδικής της πορείας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε και πάλι της ομάδας του έχοντας 20 πόντους (4/6 βολές, 8/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 3 μπλοκ σε 28:32, ενώ οι Χιτ είχαν και μεγάλο πλουραλισμό στην επίθεση, με άλλους επτά παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Άντριου Γουίγκινς και ο Κλέι Τόμπσον είχαν από 17 πόντους, ο Ντέβιον Μίτσελ και ο Μπόμπι Πόρτις από 16, Μάιρον Γκάρντνερ και Ράιαν Κόνγουελ από 14 και 10 ο Σιμόνε Φοντέκιο.

Το Μαϊάμι πήρε μια διαφορά από την πρώτη περίοδο (29-15) και τη συντήρησε ως το τέλος απέναντι στους Ρόκετς που υποχώρησαν στο 11-4 και είχαν πρώτους σκόρερ τους Αλπερέν Σενγκούν και Κέβιν Ντουράντ με 23 και 22 πόντους αντίστοιχα.

Επόμενος αντίπαλος των Χιτ οι Μπακς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (02:00) στο Μαϊάμι. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Greek Freak θα αντιμετωπίσει την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για 13 χρόνια.

Δωδεκάλεπτα: 29-15, 62-46, 101-81, 128-110

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 105-115

Μέμφις Γκρίζλις – Γουάσινγκτον Γουίζαρντς 136-120

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σικάγο Μπουλς 126-115

Μπρούκλιν Νετς – Φιλαδέλφεια 76ερς 123-135

Μαϊάμι Χιτ – Χιούστον Ρόκετς 128-110

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 106-98

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 115-94

Ντένβερ Νάγκετς – Φοίνιξ Σανς 105-117

sport-fm.gr