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Πήρε φόρα το Μαϊάμι και διέλυσε τους Πίστονς με φοβερό Αντετοκούνμπο

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Για πρώτη φορά στη σεζόν οι Χιτ έφτασαν σε θετικό ρεκόρ (7-6). Η ομάδα του Μαϊάμι συνέτριψε με 137-117 τους Πίστονς στην έδρα της για την τέταρτη σερί νίκη της δείχνοντας πως σιγά-σιγά βρίσκει τα πατήματά της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ηγετικό ρόλο.

Ο Greek Freak άγγιξε το τριπλ-νταμπλ έχοντας 34 πόντους (7/9 βολές, 12/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 31 λεπτά.

'Αξιοι συμπαραστάτες στο πλευρό του ήταν ο Κλέι Τόμπσον με 26 πόντους (6/11 τρίποντα), ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ο Ντέβιον Μίτσελ με 15 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Για το Ντιτρόιτ που υποχώρησε στο 8-4, ο Κέιντ Κάνιγχαμ πάλεψε με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ωστόσο μετά το πρώτο δωδεκάλεπτο η ομάδα του Έρικ Σπόελστρα κυριάρχησε στο παρκέ.

Eπόμενο ματς για το Μαϊάμι είναι αυτό με τους Ρόκετς τα ξημερώματα της Τρίτης.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-39, 68-60, 103-86, 137-117

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, οι Νάγκετς πέρασαν με 116-108 από τη Νέα Ορλεάνη με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ του Νίκολα Γιόκιτς. Οι αποδεκατισμένοι Καβαλίερς (χωρίς Μίτσελ, Χάρντεν, Μόμπλεϊ, Άλεν και Γουότσον) επιβλήθηκαν 127-117 των Μάβερικς με τριπλ-νταμπλ του Αυστραλού Ταϊρίς Πρόκτορ, που είχε 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Πολύ καλός ήταν και ο Μάριο Χεζόνια με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 34 λεπτά. Οι Μπουλς με 24 πόντους του Νόρμαν Πάουελ επιβλήθηκαν των Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα με 117-106.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ντένβερ Νάγκετς: 108 – 116

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντάλας Μάβερικς: 127 – 117

Μέμφις Γκρίζλις – Μπρούκλιν Νετς: 129 – 110

Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς: 137 – 117

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σικάγο Μπουλς: 106 – 117

sport-fm.gr

 

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