Το βράδυ της Δευτέρας (16/11) η Ελλάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Nations League 2026/27 με ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς νίκησε με σκορ 1-0 τη Σερβίας στο Πανθεσσαλικό και εξασφάλισε την παρουσία της στη League A της επόμενης διοργάνωσης.

Μπορεί η πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού να χάθηκε στην τριπλή ισοβαθμία με Ολλανδία και Γερμανία, ωστόσο, η «γαλανόλευκη» πέτυχε τον βασικό της στόχο, που δεν ήταν άλλος από την εξασφάλιση της παρουσίας της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028, που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας.

Έτσι, λοιπόν, η Ελλάδα απέφυγε τα μεγαθήρια της Γηραιάς Ηπείρου, καθώς και τις Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισπανία, αφού θα τεθεί ως ισχυρή σε έναν από τους 12 ομίλους των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ωστόσο, η μη πρόκρισή στους «8» του Nations League στέλνει οριστικά την Ελλάδα σε όμιλο με την παρουσία πέντε ομάδων, και όχι σε γκρουπ με τέσσερις χώρες, με αποτέλεσμα να ξεκινά κανονικά το ταξίδι της στα προκριματικά του Euro τον Μάρτιο του 2027.

Μετά και τα ψεσινά αποτελέσματα, ο «χάρτης» των προκριματικών του Euro 2028 έχει σχεδόν συμπληρωθεί, καθώς οι 52 από τις 54 εθνικές ομάδες γνωρίζουν ήδη σε ποιο Pot θα τοποθετηθούν. Οι μόνες εκκρεμότητες είναι το Κόσοβο και η Ιρλανδία, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει στο σημερινό πρόγραμμα.

Να σημειωθεί πως από τα παρακάτω γκρουπ δυναμικότητας η Ελλάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από το Pot 2, 3, 4 και 5.

Στο Pot 1 βρίσκονται οι εξής 12 χώρες: Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, ΕΛΛΑΔΑ, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία.

Στο Pot 2 τοποθετήθηκαν οι εξής 12 χώρες: Ουαλία, Σερβία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Τουρκία, Αυστρία, Ουγγαρία, Β. Ιρλανδία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Κόσοβο ή Ιρλανδία.

Στο Pot 3 βρίσκονται οι εξής 12 χώρες: Ουκρανία, Πολωνία, Ισραήλ, Γεωργία, Ρουμανία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σλοβακία, Ισλανδία, Σκωτία, Κόσοβο ή Ιρλανδία.

Στο Pot 4 τοποθετήθηκαν οι εξής 12 χώρες: Λευκορωσία, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Νησιά Φερόε.

Στο Pot 5 τοποθετήθηκαν οι εξής 6 χώρες: Μάλτα, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.

Πώς λειτουργεί το format των προκριματικών του Euro 2028

Οι 54 εθνικές ομάδες θα χωριστούν σε 12 προκριματικούς ομίλους, εκ των οποίων οι έξι θα αποτελούνται από πέντε ομάδες και οι υπόλοιποι έξι από τέσσερις.

Οι ομάδες που θα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προημιτελικά του Nations League θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε ομίλους τεσσάρων ομάδων, καθώς οι δύο πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών θα διεξαχθούν παράλληλα με τα προημιτελικά του Nations League, στα οποία οι συγκεκριμένες εθνικές θα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η προκριματική φάση θα διεξαχθεί μέσα στο 2027, με εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις. Την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση θα εξασφαλίσουν 20 ομάδες: οι 12 νικητές των ομίλων και οι οκτώ καλύτεροι δεύτεροι.

Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τις τέσσερις διοργανώτριες χώρες, Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, οι οποίες θα συμμετάσχουν κανονικά στα προκριματικά, αλλά θα κληρωθούν υποχρεωτικά σε διαφορετικούς ομίλους.

Παράλληλα, δύο θέσεις στην τελική φάση είναι δεσμευμένες για τις δύο καλύτερες διοργανώτριες χώρες στην κατάταξη των προκριματικών που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση είτε ως πρώτες είτε ως μία από τις οκτώ καλύτερες δεύτερες.

Τι ισχύει με τα playoffs

Οι υπόλοιπες δύο έως τέσσερις θέσεις, ανάλογα με το πόσες από τις διοργανώτριες χώρες θα αξιοποιήσουν τις προνομιακές θέσεις τους, θα κριθούν μέσω playoffs τον Μάρτιο του 2028.

Σε αυτά θα συμμετάσχουν οι ομάδες που δεν προκρίθηκαν απευθείας, αλλά και οι καλύτερες μη προκριθείσες νικήτριες ομίλων του Nations League 2026-27.

Ο αριθμός των ομάδων και ο τρόπος διεξαγωγής των playoffs θα εξαρτηθούν από την αξιοποίηση των δύο ειδικών θέσεων των διοργανωτριών:

- Αν χρησιμοποιηθούν και οι δύο θέσεις των διοργανωτριών: Οκτώ ομάδες θα διεκδικήσουν δύο εισιτήρια, μέσα από δύο μονοπάτια με μονά ημιτελικά και τελικό.

- Αν χρησιμοποιηθεί μόνο μία θέση: Δώδεκα ομάδες θα χωριστούν σε τρία μονοπάτια, διεκδικώντας τρία εισιτήρια μέσω μονών ημιτελικών και τελικών.

- Αν δεν χρησιμοποιηθεί καμία από τις δύο θέσεις: Οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν σε τέσσερις διπλούς αγώνες playoffs, με τους τέσσερις νικητές να παίρνουν την πρόκριση.

Η κλήρωση της προκριματικής φάσης θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2026 στο Μπέλφαστ, με την Ελλάδα να γνωρίζει ήδη πως θα αποφύγει τις υπόλοιπες 11 ομάδες του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας.

sport-fm.gr