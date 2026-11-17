Η τηλεοπτική ατζέντα της Τρίτης (17/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ2
20:00 Πετόσφαιρα Γυναικών
EPT COSMOS
20:00 Φούτσαλ: Ερμής Ζωγράφου - Αθήνα '90
Cytavision Sports 3
21:45 Oυαλία - Πορτογαλία
Cytavision Sports 4
21:45 Δανία - Νορβηγία
Cytavision Sports 5
15:00 Τένις: Nitto ATP Finals
21:30 Τένις: Nitto ATP Finals
Cytavision Sports 6
21:45 Πολωνία - Σουηδία
Novasports Prime
19:00 Μπάσκετ: Mακάμπι Τ.Α. - Ολυμπιακός
22:00 Μπάσκετ: Βιρ. Μπολόνια - Παναθηναϊκός
Novasports 2
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Χάποελ
Novasports 3
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Μπάγερν
21:45 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Βαλένθια
Novasports 4
18:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Εφές
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Παρίς
Novasports 5
20:00 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Ερ. Αστέρας