Ολυμπιακός λίγα 24ωρα μετά το χαστούκι που δέχθηκε από τον Άρη και έχοντας να αντιμετωπίσει και αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, αναζητά αντίδραση επί κυπριακού εδάφους.

Φιλοξενείται στις 19:00 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με τους Ισραηλινούς να προέρχονται από τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και να «απειλούν» την ομάδα του Μπαρτζώκα. Εκτός επιλογών είναι οι Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και ο άτυχος Μοντέρο ενώ επανέρχεται ο Τζόουνς.

Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τους Πειραιώτους, που θα προσπαθήσουν μέσω… Κύπρου να αντιδράσουν και να συνεχίσουν νικηφόρα την πορεία τους στη διοργάνωση, έχοντας ρεκόρ 8-3. Η κάθοδος του Ολυμπιακού Πειραιώς στην Κύπρο έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στις τάξεις του φίλαθλου κοινού.

Η ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά μία ομάδα με τεράστιο έρεισμα στην Κύπρο, προσδίδει ξεχωριστή λάμψη στην αναμέτρηση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια εντυπωσιακή μπασκετική βραδιά στη Λεμεσό.

Στη Μπολόνια ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Μπολόνια με στόχο να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα, αφού προέρχεται στην Ευρωλίγκα από την εντός έδρας ήττα με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα. Ειδικά ο τρόπος που ήρθε, πόνεσε πολύ μιας και ουσιαστικά χάθηκε η νίκη μέσα από τα χέρια του. Οι πράσινοι, έχοντας ρεκόρ 8-3, γνωρίζουν καλά πως η αναμέτρηση κρύβει παγίδες απέναντι σε έναν υπολογίσιμο αντίπαλο, παρά τα προβλήματα απουσιών των Ιταλών. Η συγκέντρωση στην άμυνα και η σωστή διαχείριση του ρυθμού θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την κατάκτηση του διπλού.