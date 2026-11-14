Πάει για το δύο στα δύο η Εθνική Γυναικών

Τον δεύτερο αγώνα της στα προπροκριματικά του FIBA Women's EuroBasket 2029 δίνει το Σάββατο (14/11) η Εθνική Γυναικών της Κύπρου, η οποία υποδέχεται τη Νορβηγία στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, στις 18:00.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει στην Κύπρο μετά τη σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης με 69-66, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης την περασμένη Τετάρτη (11/11).

Η ομάδα του Γιώργου Παλάλα θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο ξεκίνημά της, διεκδικώντας τη δεύτερη νίκη της στον δεύτερο όμιλο.

Η αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη εντός έδρας υποχρέωση της Εθνικής στη διοργάνωση, με την παρουσία του κόσμου στις κερκίδες να είναι σημαντική για την προσπάθεια των διεθνών μας.

Εισιτήρια για τον αγώνα μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://tickets.cbf.basketball/

Η αναμέτρηση θα προβληθεί ζωντανά από το ΡΙΚ.

Οι αγώνες της πρώτης φάσης των προπροκριματικών θα συνεχιστούν τον Φεβρουάριο του 2027, με την ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση του ομίλου να εξασφαλίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση.