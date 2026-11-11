Σακίλ Ο΄Νιλ: «Αν έπαιζα ακόμη στο ΝΒΑ, θα ήμουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο «Σακ Ατάκ», σε δηλώσεις του, επισήμανε πως αν έπαιζε σήμερα στο ΝΒΑ, θα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
O Σακίλ Ο'Νιλ δεν σταματά να εκφράζει τον θαυμασμό του για τον τρόπο που αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
«Ακούω συνεχώς ότι ο "Σακ" δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο σημερινό NBA. Κι όμως, δεν παρατηρείτε ότι... ήδη παίζω; Απλώς πλέον με λένε "Greek Freak". Παίζω όπως ο Γιάννης. Μαζεύω ριμπάουντ, έχω υψηλά ποσοστά ευστοχίας και δοκιμάζω ακόμη και σουτ τριών πόντων. Θα ήμουν ο "Greek Freak". Γι' αυτό, πριν πείτε ότι ο "Σακ" δεν θα μπορούσε να παίξει στο σημερινό NBA, να ξέρετε ότι ήδη αγωνίζομαι. Το όνομά μου είναι Γιάννης Αντετοκούνμπο», επισήμανε ο Σακίλ Ο'Νιλ.
Ο σέντερ, MVP και τέσσερις φορές πρωταθλητής στο NBA -τρεις φορές με τους Λος Άντζελες Λέικερς και μία με τους Μαϊάμι Χιτ, παλαιότερα είχε δώσει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο το προσωνύμιο "The Greek Superman".