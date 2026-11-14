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Κλοπ για Εθνική Ελλάδας: «Άκουσα το σκορ...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Oι αναφορές του τεχνικού της Εθνικής Γερμανίας ενόψει και του αγώνα της δικής του ομάδας με την Ολλανδία

Ο Γιούργκεν Κλοπ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το 3-1 της Γερμανίας κόντρα στη Σερβία και τη διατήρηση των πιθανοτήτων για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Nations League.

Η «νάσιοναλ μάνσαφτ» έκανε το δικό της καθήκον και τώρα – αν και μειονεκτεί στην ισοβαθμία με την Ελλάδα – θα προσπαθήσει να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα από τη «γαλανόλευκη» στην τελευταία αγωνιστική του γκρουπ ώστε να περάσει στα προημιτελικά.

Ο σύγχρονος πρώην αναμορφωτής της Λίβερπουλ, μιλώντας λίγο μετά τη νίκη των «πάντσερ» στο Βελιγράδι και ερωτηθείς για τους Ολλανδούς που διέσυραν την Εθνική ομάδα, απάντησε:

«Θέλαμε πολύ έναν τελικό στο Βερολίνο απέναντι στην Ολλανδία και τώρα τον έχουμε μπροστά μας. Δεν είδα κάτι από το ματς τους με την Ελλάδα, άκουσα το σκορ και αντιλαμβάνομαι ότι θα έρθουν με μεγάλη αυτοπεποίθηση να μας κοντράρουν. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο είναι σε καλά χέρια…».

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

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