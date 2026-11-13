Με υπογραφή Μπούκερ το 101-96 των Σανς απέναντι στη Σάρλοτ

Με τον Ντέβιν Μπούκερ να πραγματοποιεί ακόμη μία ηγετική εμφάνιση, οι Φίνιξ Σανς επικράτησαν με 101-96 των Σάρλοτ Χόρνετς, πανηγυρίζοντας την τέταρτη νίκη τους στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Ο Αμερικανός σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα. Μάλιστα, ήταν εκείνος που έβαλε την υπογραφή του στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Ιδιαίτερη ήταν η βραδιά και για τον Μάιλς Μπρίτζες, ο οποίος αντιμετώπισε για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του. Ο 28χρονος φόργουορντ, που πέρασε τις πρώτες επτά σεζόν της καριέρας του στη Σάρλοτ και βρίσκεται στην τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Μπρίτζες είχε μετακομίσει στο Φίνιξ μέσω ανταλλαγής, με τους Γκρέισον Άλεν και Ρόις Ο'Νιλ να ακολουθούν την αντίθετη διαδρομή, και αυτή τη φορά είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει απέναντι στην ομάδα με την οποία καθιερώθηκε στο NBA.

Οι Σανς μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, με τον Μπούκερ να σημειώνει 13 πόντους στην πρώτη περίοδο, οδηγώντας την ομάδα του στο 28-22. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά μέχρι το 48-31, έπειτα από επιμέρους 15-4, με τον Μπρίτζες να ολοκληρώνει το συγκεκριμένο σερί με λέι απ.

Η Σάρλοτ, πάντως, κατάφερε να αντιδράσει πριν από το ημίχρονο, μειώνοντας σε 55-50 με τρίποντο του Γκρέισον Άλεν, και διατήρησε τις ελπίδες της μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Με 28 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Μπούκερ ευστόχησε σε τρίποντο για το 97-91, όμως ο Ρόις Ο'Νιλ απάντησε με παιχνίδι τεσσάρων πόντων, μειώνοντας τη διαφορά στους δύο. Εκεί ανέλαβε δράση ο Μπρίτζες, ο οποίος πέτυχε δύο κρίσιμες βολές, ενώ ο Μπούκερ έκλεψε την μπάλα και πρόσθεσε άλλες δύο από τη γραμμή, εξασφαλίζοντας το τελικό 101-96.

Πέρα από τον Μπούκερ, σημαντική βοήθεια πρόσφεραν ο Ντίλον Μπρουκς με 15 πόντους και ο Κόλιν Γκιλέσπι με 13.

Για τους Χόρνετς, ο Κόμπι Γουάιτ ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ενώ ο Ναζ Ριντ πρόσθεσε 16, έχοντας 6/18 σουτ. Ο Γκρέισον Άλεν σημείωσε 14 πόντους και ο Κρίστιαν Άντερσον 13.

Τα παιχνίδια του NBA:

Φιλαδέλφεια 76ερς-Τορόντο Ράπτορς 123-112

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς-Ντιτρόιτ Πίστονς 140-144 (2 παρ.)

Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Ντάλας Μάβερικς 133-94

Φίνιξ Σανς-Σάρλοτ Χόρνετς 101-96

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