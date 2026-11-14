Αλληλοσεβασμός και αποθέωση!

Αλληλοσεβασμός στη δουλειά τους από τους Κωστάκη Αρτυματά και Απόστολο Μάντζιο στις δηλώσεις τους ενόψει του αγώνα της Εθνικής Κύπρου απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Πρώτα ο Κύπριος διεθνής επισήμανε: «Θέλω να σταθώ λίγο στην πρόοδο της Εθνικής. Είμαι στην Εθνική από το 2012, εδώ και 14 χρόνια, τα τελευταία χρόνια από όταν ανέλαβε ο κόουτς και η ομάδα του και δεν μιλάω μόνο για τα αποτελέσματα, η πρόοδος φαίνεται και στον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα. Υπάρχει πίστη στις δυνατότητές μας και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους αγώνες».

Για να έρθει η απάντηση από τον Ελλαδίτη τεχνικό: «Ο Κωστάκης είναι ένα παιδί που έχει προσφέρει τα μέγιστα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Έχει από όλους μας τον απεριόριστο σεβασμό. Αυτό που καταφέραμε, το κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές. Ακολουθήσαν αυτό που τους είπαμε και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Έχει μέλλον αυτή η Εθνική, υπάρχουν ταλέντα και χρόνο με το χρόνο η Εθνική θα κάνει βήματα προόδου».