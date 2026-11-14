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Μεγάλο βράδυ ο Γιάννης, διπλός... Αντεμπάγιο και έγινε η δουλειά για τους Χιτ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρωταγωνιστές για τους Χιτ κόντρα στους Καβαλίερς

Ηγετικός Γιάννης και... Μπαμ από τους Χιτ! Σε ένα πολύ μεγάλο ματς στο Μαϊάμι ο Αντετοκούνμπο και η παρέα του πήραν σπουδαία νίκη απέναντι στους Καβαλίερς και συνεχίζουν να βρίσκουν πατήματα και ψυχολογία. H oμάδα του Έρικ Σπόελστρα, πίεσε αρκετά αυτή από το Κλίβελαντ και με τον Greek Freak να δίνει... παράσταση, επικράτησε 133-121.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν πραγματικά ασταμάτητος, καθώς σε 31 λεπτά συμμετοχής, πέτυχε 37 πόντους, μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ, έχοντας συνολικά πολύ καλά ποσοστά. Άξιος συμπαραστάτης του, ήταν ο Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο Αμερικανός, είχε ίδιους πόντους με τον Γιάννη (37), ωστόσο έκανε double double αφού κατέβασε 14 ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ, την ώρα που ο Ντέιβιον Μίτσελ με 22 και Ράιαν Κόνγουελ με 20 συμπλήρωσαν το καρέ των πρώτων σκόρερ.

Για τους Καβς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 25 πόντους, ο Πρόκτορ είχε 22, ο Χάρντεν 20 και ο Τάισον 16 πόντους.

Φοβεροί οι Πέισερς, που λύγισαν τους πρωταθλητές. Η ομάδα από την Ιντιανάπολη κοίταξε στα ίσα τους Νικς και κατάφερε να πάρει τεράστια νίκη με 106-104.

Aπίθανο ματς με τους γηπεδούχους να έχουν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς και την ομάδα της Νέας Υόρκης, αφενός να κυνηγά και αφετέρου να μην έχει καθαρό μυαλό στις κρίσιμες στιγμές, χάνοντας το παιχνίδι. Κορυφαίος για τους νικητές ο Πασκάλ Σιάκαμ με 19 πόντους, ενώ ο Νέσμιθ είχε 18. Πολύ καλό ματς παραγωγικά και από τους Ούμπρε (16 π.), αλλά και τους Νέμπχαρτ και Ζούμπατς που είχαν από 12.

Για τους Νικς ο Τζέιλεν Μπράνσον σκόραρε 33 και είχε και 11 ασίστ, ο Τάουνς είχε 23 πόντους, ο Μπρίτζες 18, ενώ ο Ανανόμπι πέτυχε 11 πόντους.

Σπουδαίοι Σπερς, ισοπέδωσαν τους Γουόριορς. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Στεφ Κάρι και κατάπιε την ομάδα από το Γκόλντεν Στέιτ με το εμφατικό 123-85.

Σπουδαίο ματς ο Καστλ με 32 πόντους, 18 είχε ο Τζόνσον, 12 ο Γουενμπανιάμα, με ισάριθμα ριμπάουντ, ενώ 11 πέτυχε ο Μπαρνς. Για τους Γουόριορς, ο Κράιερ με 20 και ο Μπάσι με 11 ήταν αυτοί που ξεχώρισαν.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-14, 63-33, 97-60, 123-85

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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