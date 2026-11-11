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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προσπέρασε και τον Γκάρι Πέιτον – 39ος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε τους 21.836 πόντους, ξεπέρασε τον Γκάρι Πέιτον και ανέβηκε στην 39η θέση των σκόρερ στην ιστορία του NBA. Επόμενος στόχος ο Κλάιντ Ντρέξλερ.

Μόλις δύο ημέρες χρειάστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να ανέβει ακόμη μία θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Με τους 30 πόντους που πέτυχε στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ με 115-109 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, ο Greek Freak έφτασε τους 21.836 πόντους καριέρας και προσπέρασε τον Γκάρι Πέιτον, ο οποίος είχε σταματήσει στους 21.813.

Έτσι, ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται πλέον στην 39η θέση της ιστορικής λίστας, λίγες ημέρες μετά το προσπέρασμα του Λάρι Μπερντ, που ολοκλήρωσε την καριέρα του με 21.791 πόντους.

Η εμφάνισή του απέναντι στη Γιούτα ήταν ξανά γεμάτη, καθώς είχε 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με 12/21 σουτ, οδηγώντας το Μαϊάμι στην τρίτη του νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.

Ο επόμενος που βρίσκεται πλέον μπροστά του είναι ο Κλάιντ Ντρέξλερ, ο οποίος κατέχει την 38η θέση με 22.195 πόντους. Τους δύο παίκτες χωρίζουν 359 πόντοι.

Αμέσως μετά βρίσκονται αρκετές ακόμη εμβληματικές μορφές του NBA. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είναι 37ος με 22.773 πόντους, ο Κρις Πολ 36ος με 23.058, ενώ ακολουθούν Έλτζιν Μπέιλορ, Ντουέιν Γουέιντ και Έιντριαν Ντάντλεϊ.

Οι επόμενοι που έχει μπροστά του ο Γιάννης στη λίστα του NBA:

38. Κλάιντ Ντρέξλερ – 22.195 πόντοι

37. Ντέιμιαν Λίλαρντ – 22.773 πόντοι

36. Κρις Πολ – 23.058 πόντοι

35. Έλτζιν Μπέιλορ – 23.149 πόντοι

34. Ντουέιν Γουέιντ – 23.165 πόντοι

33. Έιντριαν Ντάντλεϊ – 23.177 πόντοι

32. Ρόμπερτ Πάρις – 23.334 πόντοι

31. Τσαρλς Μπάρκλεϊ – 23.757 πόντοι

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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