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ΗΠΑ: Νέα λίγκα νέων με επενδυτές τους ΛεΜπρόν και Ντουράντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πρώτη σεζόν θα περιλαμβάνει 12 ομάδες με περιφερειακό χαρακτήρα

Μία νέα διοργάνωση με την ονομασία Futures Basketball League, η οποία δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται εν μέρει από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του NBA, θα ανοίξει αυλαία την ερχόμενη άνοιξη, με τη συμμετοχή 120 κορυφαίων καλαθοσφαιριστών κάτω των 18 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρώτη σεζόν θα περιλαμβάνει 12 ομάδες με περιφερειακό χαρακτήρα, αποτελούμενες από ταλαντούχους παίκτες των σχολικών τάξεων 2028 έως 2031, οι οποίες θα αναμετρώνται τα Σαββατοκύριακα από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο.

Μεταξύ των ιδρυτών και των πρώτων επενδυτών βρίσκονται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Κέβιν Ντουράντ, μαζί με τους επιχειρηματικούς τους συνεργάτες, Μάβερικ Κάρτερ και Ριτς Κλάιμαν, αντίστοιχα. Παράλληλα, στο εγχείρημα συμμετέχουν ως ιδιοκτήτες ομάδων δύο πρώην Νο 1 επιλογές του NBA Ντραφτ, ο Ντέρικ Ρόουζ (2008) και ο Πάολο Μπανκέρο (2022).

Οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση θα έχουν οικονομικές απολαβές μέσω συμφωνιών NIL (Name, Image and Likeness), ενώ θα τους παρέχεται υποστήριξη σε επίπεδο προπονητικής, αγωνιστικής εξέλιξης και εκπαίδευσης.

Βασικός στόχος της Futures Basketball League είναι να συγκεντρώσει σε μία ενιαία διοργάνωση τους κορυφαίους νεαρούς παίκτες της χώρας, οι οποίοι σήμερα είναι διασκορπισμένοι σε περισσότερες από 200 ομάδες και επτά διαφορετικές λίγκες κατά την εαρινή και θερινή περίοδο, ορισμένες από τις οποίες υποστηρίζονται από εταιρείες αθλητικών ειδών.

«Οι 150 κορυφαίοι παίκτες κάτω των 18 ετών στη χώρα αγωνίζονται σε περισσότερες από 200 διαφορετικές ομάδες, σε επτά διαφορετικές λίγκες κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Δεν είναι δίκαιο να μην αμείβονται ανάλογα με την αξία τους μέσω του συστήματος NIL και να μην έχουν πρόσβαση σε ένα επαγγελματικό προπονητικό πλαίσιο. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη για αυτή τη διοργάνωση», δήλωσε ο πρόεδρος και συνιδρυτής της λίγκας, Τζέισον Στάιν.

«Το σύστημα που έχει διαμορφωθεί γύρω από αυτούς τους αθλητές δεν έχει εξελιχθεί στον ίδιο βαθμό με τους ίδιους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Πάολο Μπανκέρο, ο οποίος αγωνίζεται στους Ορλάντο Μάτζικ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο εγχείρημα, τονίζοντας ότι μπορεί να έχει ουσιαστική συμβολή στην επόμενη γενιά ταλέντων του αθλήματος, προσφέροντας στους νεαρούς παίκτες τη δυνατότητα να αγωνιστούν, να εξελιχθούν και να διδαχθούν από κορυφαίες προσωπικότητες του μπάσκετ.

Η διοργάνωση προβλέπεται να διεξαχθεί σε 10 αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, σε σημαντικές αγορές των ΗΠΑ, με την αυλαία να πέφτει με ένα τελικό Σαββατοκύριακο για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην συμπίπτει με τις υποχρεώσεις των αθλητών στα σχολικά πρωταθλήματα, τις περιόδους αξιολόγησης του NCAA, το NBPA Top 100 Camp και τις αγωνιστικές δεσμεύσεις με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Κατηγορίες

NBA

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